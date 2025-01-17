Как сеять редис, чтобы его не нужно было прореживать? Интересный метод

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как и когда сеять редис

Сеют редис, когда сойдет снег, пригреет солнце и погода на улице станет теплой. Профессионалы советуют сеять редис как в стационарных теплицах, так и в специальных теплицах.

Фото: Freepik by zerbaijan_stockers Редис

В зависимости от стабильности температуры, рассада появится уже через несколько дней. Редис очень чувствителен к увеличенной продолжительности света. Чем выше освещенность, тем быстрее происходит формирование корнеплодов.

Стационарные теплицы, хорошо освещенные и прогреваемые солнцем, являются оптимальным вариантом для скорейшего созревания редиса. В теплице всходы редиса появятся примерно через три-пять дней.

Редис не очень любит слишком питательную почву, поэтому достаточно добавить около половины ведра перегноя или компоста на квадратный метр.

Как часто нужно поливать редис после посадки

В среднем редис лучше развивается при поливе 3 раза в неделю. Поливайте посеянные семена каждый день, чтобы почва постоянно оставалась влажной.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

