Как сеять редис, чтобы его не нужно было прореживать? Интересный метод

Сеют редис, когда сойдет снег, пригреет солнце и погода на улице станет теплой. Профессионалы советуют сеять редис как в стационарных теплицах, так и в специальных теплицах.
В зависимости от стабильности температуры, рассада появится уже через несколько дней. Редис очень чувствителен к увеличенной продолжительности света. Чем выше освещенность, тем быстрее происходит формирование корнеплодов.
Стационарные теплицы, хорошо освещенные и прогреваемые солнцем, являются оптимальным вариантом для скорейшего созревания редиса. В теплице всходы редиса появятся примерно через три-пять дней.
Редис не очень любит слишком питательную почву, поэтому достаточно добавить около половины ведра перегноя или компоста на квадратный метр.
В среднем редис лучше развивается при поливе 3 раза в неделю. Поливайте посеянные семена каждый день, чтобы почва постоянно оставалась влажной.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.