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Как сеять редис, чтобы его не нужно было прореживать? Интересный метод

1:07
Садоводство

Как и когда сеять редис

Сеют редис, когда сойдет снег, пригреет солнце и погода на улице станет теплой. Профессионалы советуют сеять редис как в стационарных теплицах, так и в специальных теплицах.

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

В зависимости от стабильности температуры, рассада появится уже через несколько дней. Редис очень чувствителен к увеличенной продолжительности света. Чем выше освещенность, тем быстрее происходит формирование корнеплодов.

Стационарные теплицы, хорошо освещенные и прогреваемые солнцем, являются оптимальным вариантом для скорейшего созревания редиса. В теплице всходы редиса появятся примерно через три-пять дней.

Редис не очень любит слишком питательную почву, поэтому достаточно добавить около половины ведра перегноя или компоста на квадратный метр.

Как часто нужно поливать редис после посадки

В среднем редис лучше развивается при поливе 3 раза в неделю. Поливайте посеянные семена каждый день, чтобы почва постоянно оставалась влажной.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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