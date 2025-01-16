Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться

Зачем и как подкармливать огурцы в разные периоды их роста?

4:29
Садоводство » Овощи

Огурцы — это однолетние растения, требующие особенного внимания в процессе роста и развития. Они являются довольно требовательными к условиям питания, и недостаток питательных веществ может негативно сказаться на их урожайности и вкусовых качествах. Чтобы достичь обильного и качественного урожая огурцов, важно правильно организовать их подкормку. 

Рассада огурца
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада огурца

Основные питательные вещества для огурцов

Огурцы нуждаются в следующих основных элементах:

  1. Азот (N): отвечает за рост зеленой массы и формирование листьев.
  2. Фосфор (P): способствует развитию корневой системы, цветению и образованию плодов.
  3. Калий (K): укрепляет клетки растений, повышает устойчивость к заболеваниям и улучшает вкус плодов.

Кроме этих макроэлементов, огурцы требуют и микроэлементов, таких как бор, марганец, цинк, медь и железо, которые также важны для их роста и развития.

Периоды подкормки

Оптимально подкармливать огурцы в следующем порядке:

  1. Перед посадкой: в почву вносят удобрения для улучшения её структуры и обогащения питательными веществами. Рекомендуется вносить перегной, компост или минеральные удобрения (например, комплексные удобрения, содержащие NPK в равных долях).
  2. При появлении всходов: как только появятся первые настоящие листья, следует сделать первую подкормку. Используйте растворы органики, такие как настой коровяка или птичьего помета.
  3. В период цветения: в этом период огурцы особенно нуждаются в фосфоре и калии. Рекомендуется использовать комплексные удобрения с более высоким содержанием этих элементов. Подойдут также растворимые удобрения, такие как суперфосфат и хлористый калий.
  4. В период образования плодов: проводятся подкормки, направленные на поддержание роста и развития плодов. Рекомендуется применять калийные и фосфорные удобрения, например, древесную золу, которая также богата микроэлементами.
  5. В течение всего вегетационного периода: следует периодически вносить органические удобрения и микроэлементы, чтобы поддерживать высокий уровень питательных веществ в почве.

Органические удобрения

  1. Коровий навоз: в настое коровяка содержится достаточное количество азота и других питательных веществ. Разводите навоз в воде в соотношении 1:10 и настаивайте несколько дней перед применением.
  2. Птичий помет: также является хорошим источником азота, но требует более строгого дозирования из-за высокой концентрации. Разводите его в воде в соотношении 1:15.
  3. Древесная зола: содержит много калия и микроэлементов. Она может использоваться как для подкормки, так и для улучшения структуры почвы.
  4. Компост: отлично подходит для внесения в почву перед посадкой. Он улучшает ее структуру и обогащает необходимыми питательными веществами.

Минеральные удобрения

  1. Комплексные удобрения (например, Нитрофоска) содержат все необходимые макроэлементы в сбалансированных пропорциях. Рекомендуется вносить их в осенний или весенний период.
  2. Суперфосфат: хорошо подходит для первой подкормки после всходов, улучшая корневую систему растений.
  3. Хлористый калий: может добавляться в период формирования плодов для улучшения их качества и вкуса.

Советы по подкормке

  • Подкармливайте огурцы в пасмурные дни или вечером, чтобы избежать ожогов.
  • Перед подкормкой лучше всего полить растения, чтобы не повредить корни и избежать резкого увеличения концентрации питательных веществ.
  • Следите за состоянием растений: если у огурцов наблюдаются желтые листья или слабый рост, возможно, они нуждаются в дополнительной подкормке.

Правильная подкормка огурцов в открытом грунте — залог обильного и качественного урожая. Используя органические и минеральные удобрения, соблюдая оптимальные сроки и дозы, вы сможете обеспечить своим огурцам все необходимые питательные вещества для успешного роста и развития. Следуя этим рекомендациям, вы обязательно соберете вкусные и сочные огурцы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Садоводство, цветоводство
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе Аудио 
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Последние материалы
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться
Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.