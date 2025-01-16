Зачем и как подкармливать огурцы в разные периоды их роста?

4:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — это однолетние растения, требующие особенного внимания в процессе роста и развития. Они являются довольно требовательными к условиям питания, и недостаток питательных веществ может негативно сказаться на их урожайности и вкусовых качествах. Чтобы достичь обильного и качественного урожая огурцов, важно правильно организовать их подкормку.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада огурца

Основные питательные вещества для огурцов

Огурцы нуждаются в следующих основных элементах:

Азот (N): отвечает за рост зеленой массы и формирование листьев. Фосфор (P): способствует развитию корневой системы, цветению и образованию плодов. Калий (K): укрепляет клетки растений, повышает устойчивость к заболеваниям и улучшает вкус плодов.

Кроме этих макроэлементов, огурцы требуют и микроэлементов, таких как бор, марганец, цинк, медь и железо, которые также важны для их роста и развития.

Периоды подкормки

Оптимально подкармливать огурцы в следующем порядке:

Перед посадкой: в почву вносят удобрения для улучшения её структуры и обогащения питательными веществами. Рекомендуется вносить перегной, компост или минеральные удобрения (например, комплексные удобрения, содержащие NPK в равных долях). При появлении всходов: как только появятся первые настоящие листья, следует сделать первую подкормку. Используйте растворы органики, такие как настой коровяка или птичьего помета. В период цветения: в этом период огурцы особенно нуждаются в фосфоре и калии. Рекомендуется использовать комплексные удобрения с более высоким содержанием этих элементов. Подойдут также растворимые удобрения, такие как суперфосфат и хлористый калий. В период образования плодов: проводятся подкормки, направленные на поддержание роста и развития плодов. Рекомендуется применять калийные и фосфорные удобрения, например, древесную золу, которая также богата микроэлементами. В течение всего вегетационного периода: следует периодически вносить органические удобрения и микроэлементы, чтобы поддерживать высокий уровень питательных веществ в почве.

Органические удобрения

Коровий навоз: в настое коровяка содержится достаточное количество азота и других питательных веществ. Разводите навоз в воде в соотношении 1:10 и настаивайте несколько дней перед применением. Птичий помет: также является хорошим источником азота, но требует более строгого дозирования из-за высокой концентрации. Разводите его в воде в соотношении 1:15. Древесная зола: содержит много калия и микроэлементов. Она может использоваться как для подкормки, так и для улучшения структуры почвы. Компост: отлично подходит для внесения в почву перед посадкой. Он улучшает ее структуру и обогащает необходимыми питательными веществами.

Минеральные удобрения

Комплексные удобрения (например, Нитрофоска) содержат все необходимые макроэлементы в сбалансированных пропорциях. Рекомендуется вносить их в осенний или весенний период. Суперфосфат: хорошо подходит для первой подкормки после всходов, улучшая корневую систему растений. Хлористый калий: может добавляться в период формирования плодов для улучшения их качества и вкуса.

Советы по подкормке

Подкармливайте огурцы в пасмурные дни или вечером, чтобы избежать ожогов.

Перед подкормкой лучше всего полить растения, чтобы не повредить корни и избежать резкого увеличения концентрации питательных веществ.

Следите за состоянием растений: если у огурцов наблюдаются желтые листья или слабый рост, возможно, они нуждаются в дополнительной подкормке.

Правильная подкормка огурцов в открытом грунте — залог обильного и качественного урожая. Используя органические и минеральные удобрения, соблюдая оптимальные сроки и дозы, вы сможете обеспечить своим огурцам все необходимые питательные вещества для успешного роста и развития. Следуя этим рекомендациям, вы обязательно соберете вкусные и сочные огурцы.