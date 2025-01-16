Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как потеря шахты в Красноармейске ударит по промышленности Украины
Недостатки Renault Logan, о которых вам не расскажут в автосалоне
Секрет здоровья ЖКТ: разбиваем миф о раздельном питании
Сербский Ниш: памятник истории и гастрономический рай
Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям
Натуральные рецепты для сияния кожи с травяными компрессами
Лера Кудрявцева пожаловалась на поведение мужчины в поезде

Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе

2:21
Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае томатов, но не все готовы тратить много времени и усилий на их уход. Для тех, кто хочет получить вкусные плоды без особых хлопот, стоит обратить внимание на сорта с умеренной урожайностью, которые требуют минимального ухода.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Дэ Барао: универсальный и неприхотливый

Сорт Дэ Барао отличается богатым выбором цветовой палитры: плоды могут быть красными, чёрными, жёлтыми или розовыми. Небольшие кисло-сладкие помидоры сочные, мясистые и идеально подходят для засолки. Главное преимущество сорта — устойчивость к болезням и способность плодоносить в теплице до самых морозов.

Блэк Рашен: любовь с первого урожая

Выведенный в России сорт Блэк Рашен быстро стал популярным не только у нас, но и за рубежом. Высота его стеблей достигает 1,7 метра, а плоды появляются с июля и вплоть до начала сентября. Чтобы помидоры были крупными и сладкими, важно подкармливать кусты сульфатом калия.

Страла: минимальный уход — отличный результат

Этот белорусский сорт славится своей простотой в уходе. Высокие кусты, достигающие 2 метров, дают плоды до первых заморозков. Томаты Стралы плотные, весом до 100 г, устойчивы к растрескиванию. Уход за растением сводится к регулярным поливам и удобрениям с содержанием калия.

Дикая Роза: гигант среди томатов

Если вы ищете сорт с крупными плодами, обратите внимание на Дикую Розу. Вес её мясистых помидоров может достигать 350 г. Этот сорт отлично подходит для салатов, отличается устойчивостью к болезням и способен расти практически в любых условиях.

Итог: как выбрать сорт для себя

Выбор сорта томатов зависит от ваших целей. Хотите получить максимально простой уход? Выбирайте Стралу. Мечтаете о большом урожае в теплице? Вам подойдёт Дэ Барао. Для любителей крупных плодов лучшим выбором станет Дикая Роза. А если вы хотите сочетания вкуса и универсальности — попробуйте Блэк Рашен.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Последние материалы
Недостатки Renault Logan, о которых вам не расскажут в автосалоне
Секрет здоровья ЖКТ: разбиваем миф о раздельном питании
Сербский Ниш: памятник истории и гастрономический рай
Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям
Натуральные рецепты для сияния кожи с травяными компрессами
Лера Кудрявцева пожаловалась на поведение мужчины в поезде
Вулкан Бардарбунга потряс Исландию: будет ли мощное извержение
Йога со щенками: издевательство над животными или полезная практика?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.