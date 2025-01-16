Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о богатом урожае томатов, но не все готовы тратить много времени и усилий на их уход. Для тех, кто хочет получить вкусные плоды без особых хлопот, стоит обратить внимание на сорта с умеренной урожайностью, которые требуют минимального ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры

Дэ Барао: универсальный и неприхотливый

Сорт Дэ Барао отличается богатым выбором цветовой палитры: плоды могут быть красными, чёрными, жёлтыми или розовыми. Небольшие кисло-сладкие помидоры сочные, мясистые и идеально подходят для засолки. Главное преимущество сорта — устойчивость к болезням и способность плодоносить в теплице до самых морозов.

Блэк Рашен: любовь с первого урожая

Выведенный в России сорт Блэк Рашен быстро стал популярным не только у нас, но и за рубежом. Высота его стеблей достигает 1,7 метра, а плоды появляются с июля и вплоть до начала сентября. Чтобы помидоры были крупными и сладкими, важно подкармливать кусты сульфатом калия.

Страла: минимальный уход — отличный результат

Этот белорусский сорт славится своей простотой в уходе. Высокие кусты, достигающие 2 метров, дают плоды до первых заморозков. Томаты Стралы плотные, весом до 100 г, устойчивы к растрескиванию. Уход за растением сводится к регулярным поливам и удобрениям с содержанием калия.

Дикая Роза: гигант среди томатов

Если вы ищете сорт с крупными плодами, обратите внимание на Дикую Розу. Вес её мясистых помидоров может достигать 350 г. Этот сорт отлично подходит для салатов, отличается устойчивостью к болезням и способен расти практически в любых условиях.

Итог: как выбрать сорт для себя

Выбор сорта томатов зависит от ваших целей. Хотите получить максимально простой уход? Выбирайте Стралу. Мечтаете о большом урожае в теплице? Вам подойдёт Дэ Барао. Для любителей крупных плодов лучшим выбором станет Дикая Роза. А если вы хотите сочетания вкуса и универсальности — попробуйте Блэк Рашен.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

