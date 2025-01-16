Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем лучше подкормить герань

Герань любит плодородную, хорошо дренированную почву, которая содержит много органических веществ. Дайте почве немного подсохнуть между поливами.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Добавляйте жидкое удобрение для герани или жидкое удобрение для цветения в воду еженедельно или каждые 14 дней в соответствии с инструкцией по дозировке.

Садоводы рекомендуют подкармливать герань дрожжами. Такой вид кормления поможет вам добиться потрясающих результатов за короткое время. Дрожжевой раствор содержит множество различных микроэлементов, которые активизируют переработку органических соединений как в почве, так и в растениях.

Кроме того, опытные садоводы также советуют обратить внимание на перекись водорода. Для герани это вещество является отличным стимулятором цветения. Для приготовления удобрения возьмите дождевую воду (можно использовать и ее из-под крана, но в ней будет меньше питательных веществ) и добавьте 40 мл перекиси водорода на литр жидкости.

Что любит герань

Герань не очень прихотлива, но любит хорошо освещенные помещения. Поэтому лучше размещать растение на хорошо освещенных подоконниках, лоджиях, балконах, террасах и вдали от сквозняков.

В жаркое время года герань следует беречь от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов на листьях. Опыт показывает, что проблемы с питательными веществами сводятся к минимуму при использовании последовательной программы удобрения.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

