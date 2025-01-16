В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем замачивать лук в соли перед посадкой

Замачивание лука повышает урожайность и предотвращает стрелкование. Перед замачиванием луковицы нужно немного освободить от чешуи. Однако не стоит полностью очищать овощ от внешней шелухи.

Фото: Freepik by stockking Лук

В чем замочить лук перед посадкой

Растворите 1 столовую ложку обычной поваренной соли в 1 литре чистой питьевой воды комнатной температуры. Затем перед посадкой замочите лук в соленой воде на три часа, а затем высадите его на грядку. Таким образом, растение не подвергнется нападению вредителей.

Кроме того, популярным средством среди садоводов является марганцовка. Перед посадкой луковицы нужно замочить в темном растворе марганцовки. При этом при весенней посадке процедура длится 2 часа, а при осенней — 5 минут. Это связано с тем, что сажать луковицы нужно осенью, не давая им проснуться, иначе они замерзнут зимой.

Кроме того, чтобы избежать попадания стрелок, за день до посадки лука прогрейте его на батарее в течение 8-11 часов. Это поможет ему избежать появления стрел на луке.

После прогревания луковицы необходимо продезинфицировать. Поместите луковицу в раствор марганцовки или соли, либо замочите в противогрибковом средстве минимум на полчаса. Приобрести средства для замачивания можно в специализированных магазинах.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.



