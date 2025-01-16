Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тремор и бессонница: сколько чашек чая можно пить без риска для здоровья?
Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда
Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев
Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии
Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки
Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки
В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем
Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить
Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей

В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок

1:34
Садоводство

Зачем замачивать лук в соли перед посадкой

Замачивание лука повышает урожайность и предотвращает стрелкование. Перед замачиванием луковицы нужно немного освободить от чешуи. Однако не стоит полностью очищать овощ от внешней шелухи.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

В чем замочить лук перед посадкой

Растворите 1 столовую ложку обычной поваренной соли в 1 литре чистой питьевой воды комнатной температуры. Затем перед посадкой замочите лук в соленой воде на три часа, а затем высадите его на грядку. Таким образом, растение не подвергнется нападению вредителей.

Кроме того, популярным средством среди садоводов является марганцовка. Перед посадкой луковицы нужно замочить в темном растворе марганцовки. При этом при весенней посадке процедура длится 2 часа, а при осенней — 5 минут. Это связано с тем, что сажать луковицы нужно осенью, не давая им проснуться, иначе они замерзнут зимой.

Кроме того, чтобы избежать попадания стрелок, за день до посадки лука прогрейте его на батарее в течение 8-11 часов. Это поможет ему избежать появления стрел на луке.

После прогревания луковицы необходимо продезинфицировать. Поместите луковицу в раствор марганцовки или соли, либо замочите в противогрибковом средстве минимум на полчаса. Приобрести средства для замачивания можно в специализированных магазинах.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Последние материалы
Тремор и бессонница: сколько чашек чая можно пить без риска для здоровья?
Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда
Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев
Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии
Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки
Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки
В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем
Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить
Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей
Блефаропластика верхних век без операции: современные методики коррекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.