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Как разрезать картофель перед посадкой: инструкция для новичков

2:14
Садоводство

Многие дачники задаются вопросом: стоит ли разрезать картофель при посадке, если семян не хватает, а свободное место на грядках ещё есть? У этого метода есть свои плюсы и минусы. Разберёмся, когда разрезание клубней может быть полезным, а когда — нет.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Разрезание картофеля: миф или рабочий метод

На самом деле, клубни можно разрезать на 2, 3 или даже 4 части, но при этом важно соблюсти одно условие: на каждом кусочке должно быть не менее 2-3 глазков. Именно эти "почки" отвечают за появление всходов. Если всё сделано правильно, урожай от разрезанного картофеля будет не хуже, чем от целых клубней.

Однако разрезание — это метод, к которому даже опытные садоводы прибегают только в некоторых случаях:

  • Если семян недостаточно.
  • Если клубни слишком крупные, и их можно рационально поделить.

    Как правильно разрезать картофель

  • Разрезать клубни следует только перед посадкой, чтобы они не успели потерять влагу.
  • Место среза обязательно обработайте древесной золой. Это защитит клубни от болезней и гниения.
  • Не разрезайте мелкие клубни — они не дадут хороший урожай.

На что действительно влияет урожай

Некоторые считают, что только целые клубни могут обеспечить дружные всходы и большой урожай. Однако это не совсем так. Ключевые факторы, влияющие на результат, включают:

  • Качество посевного материала: картофель должен быть здоровым, с хорошо развитыми глазками.
  • Состояние почвы: она должна быть питательной и структурированной.
  • Погодные условия: стабильная температура и достаточная влажность.

Размер клубня играет роль, но не является определяющим фактором.

Итог: разрезать или нет

Разрезание картофеля — это вполне рабочий метод, если соблюдать правила. Однако прибегать к нему стоит только в случаях необходимости, например, когда семян не хватает или клубни слишком крупные. Главное — уделить внимание состоянию почвы и уходу за растениями.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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