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Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая

1:49
Садоводство

Горькие огурцы — проблема, с которой сталкивались многие огородники. Главная причина горечи — кукурбитацин, который активно вырабатывается в растении при неблагоприятных условиях: перепадах температуры, недостатке влаги или воздействии вредителей. Однако есть хорошие новости — существуют сорта огурцов, которые никогда не становятся горькими.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Сладкие сорта огурцов

Огурцы, которые порадуют вас своим вкусом и урожайностью, даже если условия выращивания далеки от идеальных.

"Амелия F1"

  • Длительное плодоношение: эти огурцы дают урожай на протяжении всего сезона.
  • Устойчивость к болезням: сорт не боится большинства недугов.
  • Качество плодов: вкусные, хрустящие, без намёка на горечь, даже в жаркую погоду.
  • Урожайность: вы будете приятно удивлены количеством собранных овощей.

"Герман F1"

  • Надёжность: сорт устойчив к большинству заболеваний.
  • Вкус: собранные плоды отличаются сладким и сочным вкусом.
  • Простота ухода: подходит для тех, кто не может уделять много времени огороду.

"Конни F1"

  • Долгое плодоношение: эти кусты плодоносят весь сезон.
  • Стабильность: сорт не боится температурных перепадов, плоды не горчат.
  • Качество: овощи хрустящие, сладкие, с гладкой поверхностью без колючек.

Почему стоит выбирать сорта без горечи

Сорта без кукурбитацина идеально подходят для тех, кто хочет получить стабильный урожай вкусных огурцов, даже если условия выращивания неидеальны. Такие огурцы порадуют не только вас, но и ваших близких своей сладостью и сочностью.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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