Натуральные подкормки для денежного дерева: цветение без химии

Многие владельцы денежного дерева (толстянки) сталкиваются с проблемой отсутствия цветения. Однако существует простой способ помочь растению — использование натуральных удобрений. Среди самых популярных и эффективных подкормок выделяются дрожжи, древесная зола и чайная заварка.
Дрожжи содержат витамины группы B, белки, углеводы и минералы, необходимые для роста и развития растений. При добавлении в почву они активизируют деятельность микроорганизмов, улучшают структуру грунта и повышают его плодородие. Это делает дрожжевую подкормку идеальным вариантом для стимуляции цветения.
Для приготовления удобрения вам понадобятся:
Смешайте ингредиенты и дайте раствору настояться около 2 часов. После этого разбавьте настой водой в соотношении 1:5. Поливайте растение этим составом каждые две недели, и вскоре заметите улучшение состояния денежного дерева.
Древесная зола
Это удобрение богато калием, фосфором и кальцием. Для приготовления нужно развести 200 г золы в 5 литрах воды и настаивать неделю. Поливать раствором можно раз в месяц.
Чайная заварка
Использованная заварка также может быть полезна. Её добавляют в грунт раз в месяц, но важно не переусердствовать, чтобы не навредить растению.
Регулярное использование натуральных удобрений, таких как дрожжи, зола или заварка, помогает улучшить состояние денежного дерева и стимулировать его цветение. Выберите подходящий способ подкормки, и ваш зелёный талисман порадует не только своей красотой, но и цветами.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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