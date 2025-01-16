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Натуральные подкормки для денежного дерева: цветение без химии

2:00
Садоводство

Многие владельцы денежного дерева (толстянки) сталкиваются с проблемой отсутствия цветения. Однако существует простой способ помочь растению — использование натуральных удобрений. Среди самых популярных и эффективных подкормок выделяются дрожжи, древесная зола и чайная заварка.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Чем полезны дрожжи для растений

Дрожжи содержат витамины группы B, белки, углеводы и минералы, необходимые для роста и развития растений. При добавлении в почву они активизируют деятельность микроорганизмов, улучшают структуру грунта и повышают его плодородие. Это делает дрожжевую подкормку идеальным вариантом для стимуляции цветения.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления удобрения вам понадобятся:

  • 1 столовая ложка сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 литр тёплой воды

Смешайте ингредиенты и дайте раствору настояться около 2 часов. После этого разбавьте настой водой в соотношении 1:5. Поливайте растение этим составом каждые две недели, и вскоре заметите улучшение состояния денежного дерева.

Альтернативные варианты подкормок

Древесная зола

Это удобрение богато калием, фосфором и кальцием. Для приготовления нужно развести 200 г золы в 5 литрах воды и настаивать неделю. Поливать раствором можно раз в месяц.

Чайная заварка

Использованная заварка также может быть полезна. Её добавляют в грунт раз в месяц, но важно не переусердствовать, чтобы не навредить растению.

Итог

Регулярное использование натуральных удобрений, таких как дрожжи, зола или заварка, помогает улучшить состояние денежного дерева и стимулировать его цветение. Выберите подходящий способ подкормки, и ваш зелёный талисман порадует не только своей красотой, но и цветами.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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