Лучшие сорта голубики для средней полосы: топ-10

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика — одна из самых популярных ягод, но не все сорта одинаково хорошо растут в разных климатических условиях. Все сорта голубики условно делятся на южные и северные, и важно правильно выбрать культуру в зависимости от региона.

Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Южные и северные сорта: чем они отличаются

Южные сорта, такие как те, что выращиваются в Грузии, Испании или Марокко, хорошо себя чувствуют в тёплом климате, а их корни приспособлены к жарким летам. Однако для средней полосы России они подойдут не всегда, поскольку в таких регионах зимы холодные, и растения могут не выдержать морозов.

Северные сорта, наоборот, более устойчивы к холоду, что делает их идеальными для средней полосы. Конечно, можно попытаться вырастить южные сорта в нашем климате, но это потребует знаний агротехники и особых мер по защите растений от холода и других неблагоприятных факторов.

Популярные сорта для средней полосы

Для дачников средней полосы оптимальными являются сорта, которые выдерживают морозы и подходят к условиям региона. К ним относятся:

Блюкроп

Дениз Блю

Патриот

Река

Дюк

Спартан

Эрли Блю

Нортланд

Блюголд

Бонус

Элизабет

Эти сорта хорошо адаптированы к условиям средней полосы и способны приносить хороший урожай при минимальных затратах на агротехнические мероприятия.

Как выбрать подходящий сорт

Прежде чем выбрать сорт голубики, важно тщательно изучить климатические особенности региона. Подбор саженцев, которые идеально подойдут для вашего сада, поможет избежать проблем с их ростом и развитием. Лучше всего консультироваться с местными агрономами или садоводами, которые знают особенности вашего района.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

