Освещение зимой: как спасти растения от недостатка света

Свет — основа жизни растений, влияющая на их рост, цветение и здоровье. От правильного освещения зависят декоративные качества и продолжительность жизни ваших зелёных питомцев. Создать подходящие условия не так сложно, если знать основные правила.
Продолжительность светового дня для большинства растений составляет 12–16 часов. Зимой, когда естественного света становится меньше, растения замедляют фотосинтез и могут перейти в состояние покоя. Если этого избежать, нужно использовать искусственное освещение.
Интенсивность света зависит от вида растения. Светолюбивые (например, кактусы и суккуленты) любят прямое солнце, тогда как теневыносливые культуры (аглаонема, аспидистра) предпочитают полутень или даже тень. Однако даже они могут страдать при недостатке света, если их не переносить в более яркое место хотя бы раз в месяц.
Недостаток света легко определить по внешнему виду растений. Листья становятся мелкими и бледными, стебли вытягиваются, а пёстрая окраска превращается в однотонный зелёный. Если света слишком много, вы заметите ожоги на листьях в виде коричневых пятен, а тенелюбивые виды начнут вянуть.
Чтобы улучшить естественное освещение, разместите растения ближе к окну. Белые стены и чистые стекла тоже играют роль: они отражают и усиливают свет. Зимой, когда солнца недостаточно, можно использовать люминесцентные лампы. Они обеспечивают яркий свет без перегрева, что особенно важно для тропических видов.
Подсветка позволяет выращивать растения в затемнённых комнатах или увеличивать световой день зимой. Лучше всего подходят люминесцентные лампы. Они устанавливаются на высоте 20–50 см над растением. Слишком близкое расположение может вызвать ожоги, а недостаточно яркий свет — вытягивание стеблей.
С подсветкой отлично справляются растения вроде узамбарских фиалок, орхидей и бромелий. Они сохраняют компактность и яркость окраски даже в зимние месяцы.
Цветущие растения требуют больше света, чем декоративно-лиственные. Например, пеларгонии и кактусы могут находиться под прямыми солнечными лучами, тогда как папоротники или спатифиллумы предпочитают рассеянный свет.
Зимой даже теневыносливые растения лучше перемещать ближе к окнам, чтобы сохранить их здоровье. Однако не стоит переносить растение из глубокой тени сразу на яркий свет — оно может получить стресс. Привыкание к новым условиям должно быть постепенным.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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