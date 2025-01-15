Освещение зимой: как спасти растения от недостатка света

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свет — основа жизни растений, влияющая на их рост, цветение и здоровье. От правильного освещения зависят декоративные качества и продолжительность жизни ваших зелёных питомцев. Создать подходящие условия не так сложно, если знать основные правила.

Фото: Freepik by mrsiraphol Пальма

Световой режим: что важно учитывать

Продолжительность светового дня для большинства растений составляет 12–16 часов. Зимой, когда естественного света становится меньше, растения замедляют фотосинтез и могут перейти в состояние покоя. Если этого избежать, нужно использовать искусственное освещение.

Интенсивность света зависит от вида растения. Светолюбивые (например, кактусы и суккуленты) любят прямое солнце, тогда как теневыносливые культуры (аглаонема, аспидистра) предпочитают полутень или даже тень. Однако даже они могут страдать при недостатке света, если их не переносить в более яркое место хотя бы раз в месяц.

Ошибки в освещении: как их заметить

Недостаток света легко определить по внешнему виду растений. Листья становятся мелкими и бледными, стебли вытягиваются, а пёстрая окраска превращается в однотонный зелёный. Если света слишком много, вы заметите ожоги на листьях в виде коричневых пятен, а тенелюбивые виды начнут вянуть.

Чтобы улучшить естественное освещение, разместите растения ближе к окну. Белые стены и чистые стекла тоже играют роль: они отражают и усиливают свет. Зимой, когда солнца недостаточно, можно использовать люминесцентные лампы. Они обеспечивают яркий свет без перегрева, что особенно важно для тропических видов.

Искусственное освещение: кому и зачем

Подсветка позволяет выращивать растения в затемнённых комнатах или увеличивать световой день зимой. Лучше всего подходят люминесцентные лампы. Они устанавливаются на высоте 20–50 см над растением. Слишком близкое расположение может вызвать ожоги, а недостаточно яркий свет — вытягивание стеблей.

С подсветкой отлично справляются растения вроде узамбарских фиалок, орхидей и бромелий. Они сохраняют компактность и яркость окраски даже в зимние месяцы.

Свет для разных типов растений

Цветущие растения требуют больше света, чем декоративно-лиственные. Например, пеларгонии и кактусы могут находиться под прямыми солнечными лучами, тогда как папоротники или спатифиллумы предпочитают рассеянный свет.

Зимой даже теневыносливые растения лучше перемещать ближе к окнам, чтобы сохранить их здоровье. Однако не стоит переносить растение из глубокой тени сразу на яркий свет — оно может получить стресс. Привыкание к новым условиям должно быть постепенным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

