7 растений, которые сделают ваш дом более ароматным

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Неужели можно окружить себя весной и летом круглый год? Да, это возможно, если в вашем доме растут душистые растения, способные наполнять помещения невероятными ароматами на протяжении всего года.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комнатные растения

Вместо того чтобы полагаться на искусственные ароматизаторы, вы можете создать "душистые уголки" с настоящими цветами, которые будут радовать вас своим запахом. Эти растения не только красивы, но и обеспечат вам настоящую ароматерапию.

Они идеально подходят для комнат и зимних садов, где можно наслаждаться запахами, не перегружая пространство. Чтобы избежать излишней концентрации запаха, правильно распределяйте растения по времени цветения и размешивайте их на разных участках помещения.

Подборка душистых растений для вашего интерьера

Бувардия длинноцветковая — этот кустарник, с его белыми цветами и жасминовым ароматом, будет цвести с июля по октябрь. Он не требует сложного ухода, но важно обеспечить ему светлое место.

Гардения жасминовидная — вечнозеленый кустарник с махровыми белыми цветами и интенсивным сладким ароматом. Гардения будет радовать своим цветением с конца весны до поздней осени, но она требует частого полива и регулярных подкормок.

Жасмин самбак — лиана с прекрасными белыми цветами и восточным жасминовым запахом. Этот аромат может быть использован даже для добавления в чай. Цветет с марта по октябрь, но требует регулярного полива и обрезки.

Лимон — этот небольшой вечнозеленый кустарник радует не только своим красивым видом, но и цитрусовым ароматом. Его цветение продолжается с февраля по август, и он прекрасно чувствует себя при температуре около 18°C.

Муррайя метельчатая — небольшое дерево с интенсивным, своеобразным запахом. Муррайя цветет с марта и часто повторяет цветение осенью. Это растение нетребовательно в уходе, но нуждается в светлом месте и регулярном поливе.

Саркококка низкая — кустарник с очень насыщенным ароматом, похожим на дыню. Цветет с января по март, и требует теневыносливых условий.

Как ухаживать за душистыми растениями

Большинство этих растений предпочитают солнечные места, но они не переносят прямых солнечных лучей летом.

Они нуждаются в регулярном поливе, особенно в период активного роста и цветения.

Подкормка удобрениями (органическими или минеральными) также поможет им раскрыть свой потенциал.

Некоторые из них (например, гардения и лимон) лучше всего себя чувствуют в более прохладных помещениях зимой.

Создайте свой "ароматный рай" и наслаждайтесь природными запахами даже в холодные зимние месяцы!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

