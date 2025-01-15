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Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным

Садоводство

В отличие от букетов в вазах, которые радуют глаз недолго, комнатные растения способны долгие годы украшать интерьер и наполнять дом уютом. Однако выбор "зелёного питомца" требует осознанного подхода. Новички нередко приносят домой растения, не зная их особенностей, что может привести к сложностям в уходе. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили список лучших комнатных растений — как декоративно-лиственных, так и цветущих.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Самые неприхотливые декоративно-лиственные растения

Фикус Бенджамина

Этот вечнозелёный красавец, родом из тропиков, станет стильным дополнением вашего интерьера. Его уход включает:

  • Температуру: +25…+30°C летом, зимой — около +20°C.
  • Освещение: яркий свет для пёстролистных сортов, полутень — для зелёных.
  • Полив: используйте воду комнатной температуры, увлажняйте почву после её высыхания.
  • Опрыскивание: летом — ежедневно.

Фикус легко размножается и достигает двух метров в высоту, но требует дополнительного света в пасмурных регионах.

Драцена

Простая в уходе и эффективная в очистке воздуха, драцена способна расти до 90 см. Основные правила ухода:

  • Освещение: избегайте прямых солнечных лучей.
  • Температура: оптимально +18°C, зимой — не ниже +12°C.
  • Полив: следите за состоянием почвы, не допускайте перелива.
  • Пересадка: ежегодно для молодых растений.

Монстера

Эффектная лиана, не требующая сложного ухода. Она любит:

  • Расположение: восточные или западные окна.
  • Температуру: +20…+30°C летом, зимой — +15…+20°C.
  • Полив: дождевой или комнатной водой.
  • Важно помнить: сок монстеры ядовит, поэтому при уходе используйте перчатки.

Цветущие растения для красоты и настроения

Фиалка

Символ уюта и положительной энергии. Подходит для аллергиков. Уход:

  • Полив через поддон.
  • Ежегодная замена почвы.
  • Регулярные подкормки.
  • Бегония

Цветёт круглый год, полив — умеренный. Летом — раз в неделю, зимой — раз в 2-3 месяца.

Камелия

Элегантный выбор для дома. Требует высокой влажности и защиты от сквозняков.

Спатифиллум

"Женское счастье" не только красиво, но и очищает воздух. Однако будьте осторожны: растение может вызывать аллергию.

ТОП-3 самых красивых цветов

Орхидея - символ изящества и нежности. Полив: погружение в воду, опрыскивание.

Оксалис - с листьями-бабочками и яркими лепестками, требует умеренного ухода.

Азалия - пышные цветы радуют глаз, но нуждаются в высокой влажности.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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