Способы полива орхидей в холодные месяцы: простые советы

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — непростой период для комнатных растений, особенно для орхидей. Чтобы ваши "зеленые питомцы" могли набрать энергию для весеннего роста и цветения, важно соблюдать правильный режим полива и питательных процедур. Ошибки в уходе могут привести к замедлению развития, потере бутонов и даже заболеваниям корней.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орхидея

Приготовление питательного раствора

Опытные цветоводы советуют зимой использовать специальный питательный раствор, стимулирующий рост бутонов. Для его приготовления:

Возьмите 1 литр теплой отстоянной воды (около 30°C).

Растворите в ней 1 чайную ложку сахара — это даст растениям дополнительную энергию.

Добавьте 2 капли жидкого комплексного удобрения для орхидей. Удобрение обогатит раствор микроэлементами, необходимыми для активного цветения.

Хорошо перемешайте получившийся состав.

Многоступенчатый процесс полива

Правильный полив орхидей состоит из трёх важных этапов:

1. Замачивание

Поместите горшок с орхидеей в глубокую емкость с водой так, чтобы нижняя часть корней полностью погрузилась. Оставьте растение на 15-20 минут, чтобы корни впитали влагу и питательные вещества из раствора.

2. Удаление лишней влаги

После замачивания выньте горшок и дайте лишней воде стечь. Важно, чтобы корни не находились во влажном состоянии слишком долго, это поможет предотвратить гниение и развитие болезней.

3. Частота полива

В зимние месяцы полив орхидей рекомендуется проводить раз в 10-14 дней. Учитывайте влажность воздуха и состояние корневой системы. Если воздух очень сухой, можно немного сократить интервал между поливами, но всегда следите за тем, чтобы почва успела просохнуть.

Зачем соблюдать эти правила

Следуя приведенным рекомендациям, вы обеспечите орхидеям необходимые питательные вещества и оптимальный режим полива. Это поможет избежать проблем с корневой системой, сохранит бутон и подготовит растение к весеннему цветению. Забота о правильном уходе зимой — залог красивых и здоровых орхидей в будущем.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

