Быстрое озеленение участка: выбираем устойчивые и стремительно растущие растения

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Озеленение участка за два сезона — вполне реально! Ключ к успеху — выбрать быстрорастущие деревья и кустарники, которые преобразят ваш ландшафт за короткое время.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Туя

Сирень: ароматный быстророст

Обыкновенная сирень может расти как деревом, так и кустарником при формирующей обрезке. Она предпочитает плодородную почву, обильный полив и солнечные места. В подходящих условиях сирень достигает высоты 2-4 метров и удивляет стойкостью к морозам, что делает её идеальной для северных регионов. Весной на прочных стеблях появляются крупные овальные листья и ароматные соцветия разных оттенков. Период цветения длится около трёх недель, а некоторые сорта могут цвести несколько раз за сезон.

Боярышник сливолистный: выносливый украшатель

Боярышник сливолистный достигает высоты около 2 метров, формируется как дерево или древовидный кустарник. Для формирования кроны потребуется обрезка два-три раза в год. Он нетребователен к климату, переносит морозы и засуху. Весной он радует душистыми белыми цветами, а осенью — ярко-красными ягодами, создающими неповторимый колорит сада.

Туя: вечнозеленая красота

Туя — хвойное вечнозеленое дерево, идеально подходит для создания плотных живых изгородей. Выбирайте западную или восточную туи, если важен быстрый рост. Туя отлично переносит морозы, растет быстро, ежегодно прибавляя 35-40 см в высоту и 15 см в ширину. Со временем она может достигать 15-20 метров в высоту и 4 метров в ширину. Для ускорения роста часто прибегают к регулярной обрезке, которую проводят несколько раз в год.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

