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Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться

Садоводство

Многие владельцы загородных участков даже не подозревают о серьёзной угрозе, которую представляют три широко распространённых растения. Если их не удалить вовремя, последствия могут быть катастрофическими для сада.

Жимолость
Фото: creativecommons.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Жимолость: стремительное разрастание

Жимолость — красивый ягодный кустарник, но его агрессивное разрастание способно превратить участок в непригодную зону. Забегание жимолости приводит к появлению опасных насекомых и распространению заболеваний. Перед посадкой такого растения тщательно обдумайте решение или будьте готовы к регулярному уходу, чтобы контролировать её рост.

Лопухи: мощные корни и вредители

Лопухи часто недооценивают дачники, однако их мощные корни могут значительно нарушить структуру почвы. Кроме того, они привлекают множество вредителей, наносящих ущерб растениям и газону. Как только заметите лопухи, удалите их без промедления — откладывание проблемы лишь усугубит ситуацию.

Конский каштан: опасные соединения

Конский каштан, несмотря на свою привлекательность, скрывает опасность для грунта и соседних растений. Его плоды и листья содержат токсичные соединения, которые могут причинить вред окружающей флоре и даже людям. Оцените целесообразность посадки такого растения на своём участке и принимайте меры предосторожности.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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