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Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче

2:04
Садоводство

Чтобы змеи не выбирали ваш приусадебный участок своим домом, важно сделать его менее привлекательным для этих пресмыкающихся. Ниже приведены проверенные меры, которые помогут прогнать змей и защитить территорию.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Как отогнать змей с участка

Первый шаг — избавиться от грызунов, ведь именно они привлекают змей на вашу территорию. Постарайтесь контролировать популяцию мышей и крыс: установка ловушек и поддержание чистоты помогут в этом. Одновременно с этим не стоит прогонять с участка ежей. Эти милые обитатели охотятся на змей, включая ядовитых, и могут послужить естественным сдерживающим фактором.

Наведение порядка на участке

Регулярный уход за территорией существенно снижает шансы появления змей. Следите за тем, чтобы трава не разрослась до неузнаваемости, скашивайте её регулярно. Подстригайте кустарники, не позволяйте им превращаться в густые заросли, где змеи могут скрываться. Особое внимание уделите хозяйственным постройкам — убирайте старые вещи и мусор, которые могут служить убежищем.

Если ваш участок граничит с водоёмом или лесом, установите забор из мелкоячеистой сетки или профнастила. Он должен быть достаточно высоким и вкопанным в землю на глубину не менее 25 сантиметров, чтобы змеи не могли перелезть или подкопаться под ним.

Естественные репелленты и ловушки

Чтобы отпугнуть змей, можно использовать различные натуральные средства. Разбросайте на участке ветошь, пропитанную бензином — змеи не переносят её запаха. Альтернативно помогут горчичный порошок, перец, нафталин и чеснок. Эти вещества отпугивают змей и создают для них нежелательные условия обитания.

Кроме того, в садовых магазинах продаются специальные ловушки и отпугиватели. Их установка также может стать эффективным решением, особенно в сочетании с вышеописанными мерами.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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