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Сорта огурцов без горечи: что выбрать для садоводства?

2:35
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одни из самых популярных овощей среди садоводов и огородников. Однако многие из нас сталкивались с проблемой горечи, которая может испортить вкус блюда или закуски. Чтобы избежать этого неприятного момента, важно выбрать подходящие сорта огурцов. 

Свежие огурцы и пучок укропа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие огурцы и пучок укропа

Коринф

Сорт "Коринф" — это раннеспелый голландский огурец, который отличается отличным вкусом и устойчивостью к горечи. Он имеет гладкую, ярко-зелёную кожуру и правильную цилиндрическую форму. Плоды достигают длины около 10-12 см и идеально подходят для салатов и консервирования.

Преимущества сорта "Коринф":

  • Отличные вкусовые качества без горечи.
  • Устойчивость к болезням, таким как мучнистая роса.
  • Высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5-7 кг плодов.

Альфа

Огурец "Альфа" — это раннеспелый сорт, который также известен своей устойчивостью к горечи. Плоды достигают длины 8-10 см, имеют тонкую шершавую кожуру и очень сочные. "Альфа" хорошо подходит для свежих салатов и консервирования.

Преимущества сорта "Альфа":

  • Высокие вкусовые качества без горечи.
  • Устойчивость к заболеваниям и вредителям.
  • Быстрое созревание: плоды можно собирать уже через 40-45 дней после посева.

Сибирский урожай

Сорт "Сибирский урожай" – это универсальный огурец, который подходит для различных климатических условий и отличается высокой устойчивостью к горечи. Плоды размером 12-15 см с яркой зелёной кожурой имеют характерный вкус и сочность.

Преимущества сорта "Сибирский урожай":

  • Хорошая урожайность: до 6-8 кг с куста.
  • Устойчивость к низким температурам, что делает его идеальным для северных регионов.
  • Отличный вкус и отсутствие горечи, что делает его идеальным для кулинарии.

Выбор сорта огурцов, устойчивого к горечи, — это важный аспект успешного огородничества. Сорта "Коринф", "Альфа" и "Сибирский урожай" зарекомендовали себя как надежные варианты для дачников, которые хотят наслаждаться вкусными и свежими огурцами без неприятной горечи. Выбирая данные сорта, вы сможете не только порадовать себя, но и своих близких вкусными блюдами и закусками. Удачного вам сбора и богатого урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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