Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?

Защитите клубнику натуральным способом: советы по использованию древесной золы

3:34
Садоводство

Клубника — это одна из самых любимых ягод, которая радует нас своим вкусом и ароматом. Однако, как и любое другое растение, она подвержена нападению различных вредителей и болезней, что может значительно снизить урожай. Чтобы защитить свою клубничную грядку и обеспечить богатый сбор ягод, существует простое и эффективное средство — древесная зола.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Почему древесная зола?

Древесная зола — это натуральное органическое удобрение, которое обладает множеством полезных свойств:

  1. Содержит микроэлементы. Древесная зола богата кальцием, калием, фосфором и другими элементами, которые необходимы для здоровья растений.
  2. Отпугивает вредителей. Порошок эффективно борется с насекомыми-вредителями, такими как муравьи, слизни и тля. Его абразивная структура делает его непривлекательным для насекомых.
  3. Улучшает структуру почвы. Зола улучшает аэрацию почвы и увеличивает её плодородие.
  4. Устойчивость к болезням. Использование древесной золы помогает повысить иммунитет растений, что снижает риск заболеваний.

Как использовать древесную золу для клубники

Использование древесной золы для защиты и питания клубники достаточно просто:

  1. Подготовка. Убедитесь, что зола получена из чистой древесины без добавок, таких как краска или химикаты. Лучше всего использовать золу от сожженных деревьев, таких как береза или яблоня.
  2. Посыпка грядок. Равномерно распределите древесную золу по поверхности грядок с клубникой. Рекомендуемая норма — около 200-300 граммов на квадратный метр. Это поможет создать защитный барьер для вредителей и одновременно подкормить растения.
  3. Внесение в почву. После посыпки золу можно слегка заделать в почву с помощью граблей. Это поможет улучшить взаимодействие золы с грунтом и ускорит усвоение питательных веществ растениями.
  4. Регулярность. Повторяйте процедуру каждые 4-6 недель в течение сезона, чтобы поддерживать защитный эффект и обеспечивать достаточное количество питательных веществ.

Дополнительные советы по уходу за клубникой

Чтобы клубника радовала вас обильным урожаем, следует также учитывать несколько дополнительных моментов:

  1. Полив. Клубника нуждается в регулярном поливе, особенно в сухую погоду. Поливайте её утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги.
  2. Мульчирование. Используйте солому или опилки для мульчирования грядок. Это поможет сохранить влагу и предотвратить попадание сорняков.
  3. Удаление старых листьев. Периодически удаляйте старые и поврежденные листья, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск заболеваний.
  4. Сбор урожая. Регулярно собирайте зрелые ягоды, чтобы не допустить их перезревания, что способствует образованию новых цветков и увеличению урожая.

Использование древесной золы на грядках с клубникой — это простой и эффективный способ защитить растения от вредителей, улучшить их питание и увеличить урожай. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусными и сладкими ягодами, собирая урожай ведрами. Не забывайте, что забота о растениях — это залог здоровья и богатого сбора.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
Как использовать соляные спреи для создания текстурных локонов без вреда для волос?
Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.