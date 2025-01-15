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Растения, которые не принимают золу: узнайте, чтобы не ошибиться!

2:37
Садоводство » Советы

Зола — это популярное органическое удобрение, которое многие дачники и огородники с удовольствием используют для улучшения структуры почвы и питания растений. Однако не все огородные культуры реагируют на золу положительно. 

Чувствительные к щелочной реакции (томат, картофель)

Томаты и картофель являются одними из самых популярных овощей в огороде, но они не любят повышенную щелочность, которую может привести в почву зола. Повышенное содержание кальция может давать улар на завязь, что приведет к потере урожая. Вместо золы для этих растений лучше использовать компост или специальные минеральные удобрения, предназначенные для помидоров и картофеля.

Бобовые (горох, фасоль)

Бобовые культуры, такие как горох и фасоль, также не приветствуют золу. Они фиксируют азот в почве с помощью симбиоза с бактериями, и избыток калия, содержащегося в золе, может нарушить этот процесс. Для бобовых растений лучше использовать органические компосты или другие азотные удобрения.

Огурцы

Хотя огурцы могут расти в различных условиях, зола им не рекомендуется. Из-за избыточного содержания калия и щелочности, женщина, урожай может снизиться, и плоды могут стать жесткими. Для огурцов лучше использовать более нейтральные удобрения и органические добавки.

Капуста

Капуста — еще один представитель огорода, который может плохо реагировать на золу. Избыток щелочи может вызвать проблемы с ростом, а также спровоцировать появление вредителей. Лучше использовать органические удобрения и компосты, которые создают сбалансированную почву для капусты.

Ягоды (клубника, малина)

Некоторые ягодные культуры, особенно клубника и малина, также не приветствуют золу. Избыточный калий может затруднить их развитие и снизить урожай. Ягоды предпочитают более кислую почву, и вместо золы стоит использовать торф или кислые удобрения.

Знание того, какие растения не любят золу, поможет вам избежать нежелательных результатов и повреждений. Всегда обращайте внимание на потребности конкретных культур и выбирайте удобрения, подходящие для каждого растения. Использование компоста и органических добавок станет отличной альтернативой для получения качественного урожая без негативных последствий. Помните: здоровье ваших растений — это залог хорошего урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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