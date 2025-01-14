Как лесные муравьи защищают яблони от зимней моли и других вредителей

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Муравьи помогают защищать яблони от вредителей – новая перспектива биологической защиты растений. Исследования показывают, что муравьи обеспечивают естественную защиту от патогенов.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Группа ученых из Орхусского университета в Дании провела углубленное исследование жизни древесных муравьев, обитающих в фруктовых садах. Известно, что эти муравьи, образуя густые колонии, развивают уникальную систему защиты, которая не имеет аналогов в животном мире.

Муравьи уносят опасные отходы и навоз подальше от своего гнезда, а также способны выделять антибиотики благодаря специальным железам своего тела.

Недавние исследования, опубликованные в журнале «Микробная экология», подтвердили, что эти трудолюбивые лесные муравьи не только строят гнезда на еловых деревьях, но и активно борются с заболеваниями растений. В частности, они защищают яблони, охотясь на вредителей, такие как личинки зимней моли, которые могут повреждать листья деревьев.

Эти открытия открывают новые горизонты в области биологической борьбы с болезнями растений. Кроме того, лесные муравьи формируют вокруг корней яблоневых садов колонии бактерий и грибов, которые предотвращают развитие яблоневой гнили, парши и других заболеваний.

С учетом доказанной пользы муравьёв в борьбе с болезнями и вредителями, исследователи Датского университета запустили проект «AntFarm». Цель проекта — разработка методов борьбы с патогенами путём разведения лесных муравьев на органических яблоневых плантациях.