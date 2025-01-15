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Секрет успешной заготовки черенков смородины

1:19
Садоводство

Зима — идеальное время для заготовки черенков смородины, что делает процесс размножения кустарника удобным и эффективным. Такой подход не только экономит время, но и обеспечивает успешное укоренение растений.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Когда заготавливать черенки

Лучшее время для заготовки — конец зимы или начало весны, когда растения находятся в состоянии покоя. Это позволяет минимизировать стресс для кустов и повысить вероятность укоренения.

Выбор черенков

Для размножения подойдут только здоровые и крепкие ветви. Черенки должны быть хорошо развиты и не иметь признаков заболеваний.

Правильная подготовка

  1. Нарезание черенков:
    Срезы делают под углом 45 градусов — это улучшает впитывание влаги.
  2. Замачивание:
    Черенки помещают в контейнер с водой на несколько дней, чтобы ускорить процесс укоренения.
  3. Посадка:
    Для высадки подойдёт лёгкий и воздухопроницаемый грунт. Черенки заглубляют на 2-3 почки в заранее подготовленные лунки.
  4. Уход за черенками
    Регулярный полив — ключевой момент для успешного укоренения. Когда на черенках появляются новые побеги, можно начинать подготовку к пересадке на постоянное место.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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