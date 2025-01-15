Секрет успешной заготовки черенков смородины

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — идеальное время для заготовки черенков смородины, что делает процесс размножения кустарника удобным и эффективным. Такой подход не только экономит время, но и обеспечивает успешное укоренение растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Когда заготавливать черенки

Лучшее время для заготовки — конец зимы или начало весны, когда растения находятся в состоянии покоя. Это позволяет минимизировать стресс для кустов и повысить вероятность укоренения.

Выбор черенков

Для размножения подойдут только здоровые и крепкие ветви. Черенки должны быть хорошо развиты и не иметь признаков заболеваний.

Правильная подготовка