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Натуральные подкормки для цветения денежного дерева: в чём секрет

1:36
Садоводство

Если ваше денежное дерево (толстянка) отказывается цвести, попробуйте подкормить его натуральными удобрениями. Это поможет не только улучшить его состояние, но и активировать рост и развитие.

Дрожжи
Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрожжи

Польза дрожжей для растений

Дрожжи — отличный источник белков, углеводов, витаминов группы B и минералов. Эти вещества благоприятно влияют на рост растений, а также:

  • активизируют полезные микроорганизмы в почве,
  • улучшают её структуру,
  • повышают плодородие.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления дрожжевого удобрения понадобится:

  • 1 столовая ложка сухих дрожжей,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • 1 литр тёплой воды.
  1. Смешайте ингредиенты и дайте настояться около 2 часов.
  2. Разбавьте получившийся состав водой в соотношении 1:5.
  3. Поливайте растение этим раствором раз в две недели.

Альтернативные натуральные подкормки

Кроме дрожжей, можно использовать другие удобрения:

Древесная зола

Содержит калий, фосфор, кальций и другие полезные элементы.

Для приготовления:

  • Разведите 200 г золы в 5 л воды.
  • Настаивайте в течение недели.
  • Используйте для полива, чтобы укрепить растение и стимулировать цветение.

Чайная заварка

Уже использованная чайная заварка также подойдёт.

Добавляйте небольшое количество заварки в горшок раз в месяц.
Важно не злоупотреблять, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в почве.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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