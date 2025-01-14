Натуральные подкормки для цветения денежного дерева: в чём секрет

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ваше денежное дерево (толстянка) отказывается цвести, попробуйте подкормить его натуральными удобрениями. Это поможет не только улучшить его состояние, но и активировать рост и развитие.

Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дрожжи

Польза дрожжей для растений

Дрожжи — отличный источник белков, углеводов, витаминов группы B и минералов. Эти вещества благоприятно влияют на рост растений, а также:

активизируют полезные микроорганизмы в почве,

улучшают её структуру,

повышают плодородие.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Для приготовления дрожжевого удобрения понадобится:

1 столовая ложка сухих дрожжей,

1 чайная ложка сахара,

1 литр тёплой воды.

Смешайте ингредиенты и дайте настояться около 2 часов. Разбавьте получившийся состав водой в соотношении 1:5. Поливайте растение этим раствором раз в две недели.

Альтернативные натуральные подкормки

Кроме дрожжей, можно использовать другие удобрения:

Древесная зола

Содержит калий, фосфор, кальций и другие полезные элементы.

Для приготовления:

Разведите 200 г золы в 5 л воды.

Настаивайте в течение недели.

Используйте для полива, чтобы укрепить растение и стимулировать цветение.

Чайная заварка

Уже использованная чайная заварка также подойдёт.

Добавляйте небольшое количество заварки в горшок раз в месяц.

Важно не злоупотреблять, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в почве.