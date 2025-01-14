Натуральные подкормки для цветения денежного дерева: в чём секрет
1:36
Если ваше денежное дерево (толстянка) отказывается цвести, попробуйте подкормить его натуральными удобрениями. Это поможет не только улучшить его состояние, но и активировать рост и развитие.
Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрожжи
Польза дрожжей для растений
Дрожжи — отличный источник белков, углеводов, витаминов группы B и минералов. Эти вещества благоприятно влияют на рост растений, а также:
- активизируют полезные микроорганизмы в почве,
- улучшают её структуру,
- повышают плодородие.
Как приготовить дрожжевую подкормку
Для приготовления дрожжевого удобрения понадобится:
- 1 столовая ложка сухих дрожжей,
- 1 чайная ложка сахара,
- 1 литр тёплой воды.
- Смешайте ингредиенты и дайте настояться около 2 часов.
- Разбавьте получившийся состав водой в соотношении 1:5.
- Поливайте растение этим раствором раз в две недели.
Альтернативные натуральные подкормки
Кроме дрожжей, можно использовать другие удобрения:
Древесная зола
Содержит калий, фосфор, кальций и другие полезные элементы.
Для приготовления:
- Разведите 200 г золы в 5 л воды.
- Настаивайте в течение недели.
- Используйте для полива, чтобы укрепить растение и стимулировать цветение.
Чайная заварка
Уже использованная чайная заварка также подойдёт.
Добавляйте небольшое количество заварки в горшок раз в месяц.
Важно не злоупотреблять, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в почве.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*