Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бесснежная зима становится настоящим испытанием для садоводов. Почва и растения, оставаясь без снежного покрова, подвергаются разрушительному воздействию морозов и перепадов температур. Чтобы сохранить урожай, важно принять меры заранее.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Опасности бесснежной зимы для растений

Повреждение корней.

Без снежного укрытия корни растений страдают даже у морозоустойчивых сортов. Особенно уязвима клубника, ведь её корни находятся близко к поверхности.

Критическая температура для деревьев.

Если температура опускается ниже -15 °C, это становится губительным для многих плодовых деревьев. Молодые саженцы особенно чувствительны к таким условиям.

Высыхание почвы.

Отсутствие снега приводит к тому, что почва быстро теряет влагу, что негативно сказывается на состоянии растений, даже если температура не опускается до критических отметок.

Как защитить урожай

Чтобы минимизировать ущерб от бесснежной зимы, необходимо предпринять следующие шаги:

Мульчирование грядок.

Укрывайте растения соломой, опилками или другим мульчирующим материалом слоем 10-15 см. Это поможет защитить корни от замерзания.

Использование лапника или хвороста.

Разложите лапник или ветки хвороста поверх мульчи. Эти материалы помогут удерживать даже небольшое количество снега на грядках, создавая защитный слой.

Укрытие декоративных культур.

Для многолетних декоративных растений создайте каркас и укройте его нетканым материалом. Это защитит растения не только от мороза, но и от пересыхания.

Поддержание влажности почвы.

В бесснежные зимы почва может пересыхать. Если осенью или в начале зимы нет дождей, следует провести влагозарядковый полив, чтобы насытить грунт влагой.

Важные нюансы

Убедитесь, что материалы для укрытия не создают условий для гниения. Почва должна оставаться воздухопроницаемой.

Не забывайте убирать укрытия ранней весной, чтобы растения не сопрели.

Молодые саженцы и менее устойчивые сорта требуют особого внимания.

Подводим итог:

Бесснежные зимы требуют от огородников подготовки и внимания к деталям. Мульчирование, использование лапника и нетканых материалов, а также поддержание влажности почвы помогут сохранить урожай и растения в здоровом состоянии до весны.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.

