Лучшие сорта лука 2025: секреты успешного севка

Вы задумывались, какой сорт лука посадить этой весной для наилучшего урожая? Представляем вам перечень лучших сортов лука для посадки севка в 2025 году — от белых до красных, проверенных временем и опытом огородников.
Новые гибриды с высокой устойчивостью к болезням вошли в тройку лидеров. Среди них:
Стардаст F1
Голландский гибрид с нежным пикантным вкусом и белоснежными луковицами.
Преимущества:
Подходит для любых климатических условий, кроме Крайнего Севера.
Комета F1
Позднеспелый голландский гибрид со сладким вкусом и сочной мякотью.
Преимущества:
Агротехника стандартная с двумя-тремя минеральными подкормками за сезон.
Стерлинг F1
Гибрид среднего срока созревания с крупными округлыми луковицами. Отличается высокой приспосабливаемостью.
Преимущества:
Для длительного хранения и разнообразия вкуса выберите сорта с рыжими чешуйками.
Позднесозревающий сорт с острым вкусом, который хранится до 8 месяцев.
Преимущества:
Штутти
Ранний голландский сорт с золотисто-коричневыми чешуйками, имеет острый вкус.
Преимущества:
Голиат
Озимый лук раннего срока созревания.
Преимущества:
Два сорта красного лука, подходящие для открытого грунта и средних температур:
Рэд Барон
Популярный красный лук, устойчив к суровому климату.
Преимущества:
Робин F1
Среднеранний сорт с сердцевидными темно-красными луковицами.
Преимущества:
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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