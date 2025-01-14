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Лучшие сорта лука 2025: секреты успешного севка

2:50
Садоводство

Вы задумывались, какой сорт лука посадить этой весной для наилучшего урожая? Представляем вам перечень лучших сортов лука для посадки севка в 2025 году — от белых до красных, проверенных временем и опытом огородников.

Лук
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лук

Лучшие сорта белого лука

Новые гибриды с высокой устойчивостью к болезням вошли в тройку лидеров. Среди них:

Стардаст F1

Голландский гибрид с нежным пикантным вкусом и белоснежными луковицами.

Преимущества:

  • Высокая урожайность
  • Отличная лежкость
  • Неприхотливость
  • Ранние сроки созревания
  • Превосходные вкусовые качества
  • Высокая устойчивость к заболеваниям

Подходит для любых климатических условий, кроме Крайнего Севера.

Комета F1

Позднеспелый голландский гибрид со сладким вкусом и сочной мякотью.

Преимущества:

  • Устойчив к розовой гнили и фузариозу
  • Срок хранения более полугода
  • Высокая устойчивость к климатическим переменам
  • Сладкий вкус

Агротехника стандартная с двумя-тремя минеральными подкормками за сезон.

Стерлинг F1

Гибрид среднего срока созревания с крупными округлыми луковицами. Отличается высокой приспосабливаемостью.

Преимущества:

  • Устойчивость к гнили
  • Неприхотливость
  • Хорошая лежкость
  • Транспортабельность
  • Не вызывает слёз при нарезке
  • Лучшие сорта желтого лука

Для длительного хранения и разнообразия вкуса выберите сорта с рыжими чешуйками.

Эрика F1

Позднесозревающий сорт с острым вкусом, который хранится до 8 месяцев.

Преимущества:

  • Устойчивость к шейковой и бактериальной гнили
  • Высокая урожайность
  • Морозоустойчивость
  • Отличная транспортабельность

Штутти

Ранний голландский сорт с золотисто-коричневыми чешуйками, имеет острый вкус.

Преимущества:

  • Ранние сроки созревания
  • Неприхотливость
  • Высокая урожайность
  • Устойчивость к мучнистой росе
  • Приятный вкус мякоти

Голиат

Озимый лук раннего срока созревания.

Преимущества:

  • Длительный срок хранения
  • Универсальность
  • Простота ухода
  • Приспособленность к переменам климата

Лучшие сорта красного лука

Два сорта красного лука, подходящие для открытого грунта и средних температур:

Рэд Барон

Популярный красный лук, устойчив к суровому климату.

Преимущества:

  • Нетребовательность к климату
  • Высокая урожайность
  • Превосходные вкусовые качества

Робин F1

Среднеранний сорт с сердцевидными темно-красными луковицами.

Преимущества:

  • Устойчив к фузариозу и розовой гнили
  • Неприхотливость
  • Хорошая хранение
  • Высокая урожайность при правильном поливе

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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