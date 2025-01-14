Лучшие сорта лука 2025: секреты успешного севка

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы задумывались, какой сорт лука посадить этой весной для наилучшего урожая? Представляем вам перечень лучших сортов лука для посадки севка в 2025 году — от белых до красных, проверенных временем и опытом огородников.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лук

Лучшие сорта белого лука

Новые гибриды с высокой устойчивостью к болезням вошли в тройку лидеров. Среди них:

Стардаст F1

Голландский гибрид с нежным пикантным вкусом и белоснежными луковицами.

Преимущества:

Высокая урожайность

Отличная лежкость

Неприхотливость

Ранние сроки созревания

Превосходные вкусовые качества

Высокая устойчивость к заболеваниям

Подходит для любых климатических условий, кроме Крайнего Севера.

Комета F1

Позднеспелый голландский гибрид со сладким вкусом и сочной мякотью.

Преимущества:

Устойчив к розовой гнили и фузариозу

Срок хранения более полугода

Высокая устойчивость к климатическим переменам

Сладкий вкус

Агротехника стандартная с двумя-тремя минеральными подкормками за сезон.

Стерлинг F1

Гибрид среднего срока созревания с крупными округлыми луковицами. Отличается высокой приспосабливаемостью.

Преимущества:

Устойчивость к гнили

Неприхотливость

Хорошая лежкость

Транспортабельность

Не вызывает слёз при нарезке

Лучшие сорта желтого лука

Для длительного хранения и разнообразия вкуса выберите сорта с рыжими чешуйками.

Эрика F1

Позднесозревающий сорт с острым вкусом, который хранится до 8 месяцев.

Преимущества:

Устойчивость к шейковой и бактериальной гнили

Высокая урожайность

Морозоустойчивость

Отличная транспортабельность

Штутти

Ранний голландский сорт с золотисто-коричневыми чешуйками, имеет острый вкус.

Преимущества:

Ранние сроки созревания

Неприхотливость

Высокая урожайность

Устойчивость к мучнистой росе

Приятный вкус мякоти

Голиат

Озимый лук раннего срока созревания.

Преимущества:

Длительный срок хранения

Универсальность

Простота ухода

Приспособленность к переменам климата

Лучшие сорта красного лука

Два сорта красного лука, подходящие для открытого грунта и средних температур:

Рэд Барон

Популярный красный лук, устойчив к суровому климату.

Преимущества:

Нетребовательность к климату

Высокая урожайность

Превосходные вкусовые качества

Робин F1

Среднеранний сорт с сердцевидными темно-красными луковицами.

Преимущества:

Устойчив к фузариозу и розовой гнили

Неприхотливость

Хорошая хранение

Высокая урожайность при правильном поливе

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

