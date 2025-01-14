Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Кавказе и на Украине: где могут случиться землетрясения в ближайшее время?
Всё, что вы хотели знать о Vivo X200
Немцы рассекретили, что вошло в новый пакет помощи Киеву
Хрустящая или мягкая капуста: как сделать щи идеальными
Европейских свиней не пустят в Россию: Россельхознадзор предупредил о запрете
Лесные пожары уничтожили богатейшие районы Калифорнии, убытки составляют $275 млрд
Водителям в России придётся несладко: на сколько подлетят цены на бензин?
Опасная находка: что осталось от дронов ВСУ в двух регионах России?
Секрет Дженнифер Энистон: как оставаться в форме после 50

Дельфиниум из семян: уникальные методики выращивания

2:38
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как из семян вырастить роскошные дельфиниумы? Это возможно при правильном подходе и соблюдении нескольких важных правил. Давайте разберёмся, с чего начать и какие нюансы учитывать на каждом этапе посадки и выращивания.

Дельфиниум
Фото: commons.wikimedia.org by DoF CC-BY-X, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дельфиниум

Выбор и хранение семян

Покупайте семена в специализированных магазинах. Они должны быть герметично упакованы и содержать информацию по выращиванию, включая показатель всхожести. Для долговременного хранения лучше всего использовать морозильную камеру — так семена сохраняют свои свойства до 15 лет. Если собираете семена самостоятельно, поместите их в бумажный пакет и храните при низких температурах в холодильнике или морозилке.

Сроки посева

Рассаду дельфиниума можно выращивать как весной, так и осенью. Опытным цветоводам рекомендуется начинать с середины марта, тогда как новички могут попробовать сеять в феврале для быстрого получения всходов. Важно обеспечить достаточное освещение в зимний период при искусственной подсветке. Осенью посев проводят в конце августа, чтобы рассада успела окрепнуть до зимы.

Емкость и грунт для рассады

Выбирайте компактные низкие контейнеры для посадки, так как дельфиниумы предпочитают тесноту и не любят почву с высоким уровнем кислотности. Убедитесь, что сосуд чистый, пищевой, с большими отверстиями для дренажа и имеет поддон для полива. Грунт должен быть лёгким, рыхлым, нейтральным по рН и без патогенных организмов. Лучше использовать готовый грунт для суккулентов или смесь чернозёма, перегноя и песка в равных пропорциях.

Пикировка

Пикировку проводят при появлении пары зелёных листьев у проросших семян. Пересаживайте саженцы в неглубокие кассеты глубиной не более 7 см. Грунт предварительно обработайте фунгицидом и внесите минеральную подкормку (на 2 л почвы — 1 ч. л. с горкой). Саженцы не следует закапывать слишком глубоко — шейка корня должна быть на одном уровне с землёй. Полив и подкормки проводите через поддон для предотвращения заболеваний.

Итог

Следуя этим простым советам, вы сможете получить крепкую и здоровую рассаду дельфиниума, которая станет украшением вашего сада. Процесс выращивания подарит вам массу удовольствия и поможет создать уникальную композицию цветов на участке.

Уточнения

Жи́вокость или Дельфи́ниум, или Шпо́рник (лат. Delphínium), — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Влияние микропластика на мозг: что скрывает бутилированная вода
Николай Патрушев: энергокризис в Молдавии — результат послушания приказам из ЕС
Дельфиниум из семян: уникальные методики выращивания
Простое клюквенное мороженое, которое полезно добавлять в чай
Разбортировавшееся колесо: как восстановить давление на бездорожье
Признаки старения у кошек: как вовремя заметить перемены
Елена Малышева показала свою кокетливую внучку Анечку
Новый паром свяжет Санкт-Петербург и Калининград
Как похудеть не выходя из дома: простое решение для улучшения физической формы
Как понять, что органическая косметика идеально подходит вашей коже?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.