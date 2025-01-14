Дельфиниум из семян: уникальные методики выращивания

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как из семян вырастить роскошные дельфиниумы? Это возможно при правильном подходе и соблюдении нескольких важных правил. Давайте разберёмся, с чего начать и какие нюансы учитывать на каждом этапе посадки и выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by DoF CC-BY-X, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дельфиниум

Выбор и хранение семян

Покупайте семена в специализированных магазинах. Они должны быть герметично упакованы и содержать информацию по выращиванию, включая показатель всхожести. Для долговременного хранения лучше всего использовать морозильную камеру — так семена сохраняют свои свойства до 15 лет. Если собираете семена самостоятельно, поместите их в бумажный пакет и храните при низких температурах в холодильнике или морозилке.

Сроки посева

Рассаду дельфиниума можно выращивать как весной, так и осенью. Опытным цветоводам рекомендуется начинать с середины марта, тогда как новички могут попробовать сеять в феврале для быстрого получения всходов. Важно обеспечить достаточное освещение в зимний период при искусственной подсветке. Осенью посев проводят в конце августа, чтобы рассада успела окрепнуть до зимы.

Емкость и грунт для рассады

Выбирайте компактные низкие контейнеры для посадки, так как дельфиниумы предпочитают тесноту и не любят почву с высоким уровнем кислотности. Убедитесь, что сосуд чистый, пищевой, с большими отверстиями для дренажа и имеет поддон для полива. Грунт должен быть лёгким, рыхлым, нейтральным по рН и без патогенных организмов. Лучше использовать готовый грунт для суккулентов или смесь чернозёма, перегноя и песка в равных пропорциях.

Пикировка

Пикировку проводят при появлении пары зелёных листьев у проросших семян. Пересаживайте саженцы в неглубокие кассеты глубиной не более 7 см. Грунт предварительно обработайте фунгицидом и внесите минеральную подкормку (на 2 л почвы — 1 ч. л. с горкой). Саженцы не следует закапывать слишком глубоко — шейка корня должна быть на одном уровне с землёй. Полив и подкормки проводите через поддон для предотвращения заболеваний.

Итог

Следуя этим простым советам, вы сможете получить крепкую и здоровую рассаду дельфиниума, которая станет украшением вашего сада. Процесс выращивания подарит вам массу удовольствия и поможет создать уникальную композицию цветов на участке.

Уточнения

Жи́вокость или Дельфи́ниум, или Шпо́рник (лат. Delphínium), — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

