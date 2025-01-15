Какие компоненты можно и нельзя использовать для приготовления компоста? Вот о чём не стоит забывать

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно формировать компост

Для этого нужно осенью собрать листья, разложить их по пакетам, а также добавить воду и препарат для приготовления компоста. Укладываем компост как лепешку с начинкой, тонкими слоями, толщиной около 5 сантиметров.

Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компост

Не забывайте, что компост должен быть рыхлым, влажным и насыщенным. Чередуйте влажные, азотсодержащие отходы и крупные, углеродосодержащие отходы. Вы также можете добавить немного почвы в компост.

Кроме листьев, опытные огородники часто добавляют в компост куриный помет, кофейный жмых, овощные и фруктовые очистки, опилки, золу и яичную скорлупу.

Ни в коем случае нельзя добавлять в компостное ведро мясо, молочные продукты, куриные яйца, жир или кости. Поскольку они разлагаются медленно, они вызывают запахи и могут привлечь грызунов.

Также не стоит добавлять в компост фекалии домашних животных или сорняки с семенами.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

