Как прививать деревья зимой? Отличный способ улучшить сортовой состав вашего сада

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимняя прививка деревьев — отличный способ улучшить сортовые качества ваших плодовых насаждений. Тем более, что зимой намного меньше хлопот на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Выполняя эти задачи зимой можно не только воплотить в жизнь планы по выращиванию нужных плодов, но и способ освободить время летом для сезонных работ.

"Зимняя прививка позволяет садоводам заранее подготовить всё необходимое для нового сезона, обеспечивая высокий процент приживаемости растений и их устойчивость к внешним воздействиям", — цитирует руководителя отдела растениеводства Веру Езикову mkset.ru.

Где взять подвои и привои?

Подвои можно вырастить самостоятельно. Осенью нужно собрать семена дичков или ранеток. Вот как это сделать:

Замочите плоды в воде на неделю, чтобы они размягчились.

Промойте семена, удалите остатки мякоти и высушите.

В октябре посейте семена в подготовленные грядки.

Весной семена дружно взойдут. В течение сезона всходы нужно пропалывать и поливать. Осенью саженцы можно выкопать и отобрать самые крепкие, толщиной около 6-8 мм. Такие подвои готовы к прививке. Более тонким саженцам лучше "посидеть" на грядке ещё год.

Привои можно взять из вашего сада.

Нужно срезать однолетние побеги примерно в середине ноября, сразу после первых заморозков. Длина побегов должна быть достаточной для работы, а хранить их нужно в прохладном месте, завернув во влажную ткань или полиэтилен при температуре от 0 до +5°C.

Этапы зимней прививки

— Подготовьте инструменты и материалы: прививочный нож, секатор, изоляционная лента и садовый вар (инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы).

— Заготовьте срезы: на подвое сделайте прямой косой срез длиной 2,5-3 см с "язычком" (надрез около трети длины среза для улучшения сцепления с привоем).

— На привое сделайте такой же по длине и углу срез, и не забудьте про"язычок", для плотного прилегания.

— Соедините компоненты. Важно, чтобы камбиальные слои (тонкие ткани под корой) подвоя и привоя совпали хотя бы с одной стороны для успешного срастания.

— Зафиксируйте прививку с помощью специальной прививочной ленты или полиэтилена. Туго обмотайте, но старайтесь не повредить ткани растения. Верх и низ срезов тщательно замотайте.

— Обработайте открытые участки срезов садовым варом для защиты от высыхания и инфекций.

— Уберите привитые саженцы на хранение в контейнер, пересыпьте корешки влажными опилками или мхом. Температура должна поддерживаться около 0°C.

После начала роста почек их переносят в более холодное место или на улице прикрывают снегом.

Уход за саженцами после прививки

Весной привитые растения пересаживают в контейнер или теплицу. Для успешного роста им необходимы:

— Регулярный полив водой комнатной температуры.

— Удаление сорняков.

— Подкормка минеральными удобрениями с упором на азот весной и калий летом.

— Светлое место без прямых солнечных лучей.

— Умеренная температура до высадки в открытый грунт.

После пересадки в открытый грунт уход продолжается: полив, рыхление почвы, подкормки. Это поможет адаптации и росту привитых растений.

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой главной осью — стволом.



