Когда нельзя использовать золу в качестве удобрения? Не совершайте этих ошибок

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда нельзя использовать золу в качестве удобрения

В первую очередь речь идет о растениях, предпочитающих кислые почвы. К ним относятся арбуз, редис, щавель, гортензия, роза, цинния, черника и азалия.

Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зола

Кроме того, золу не любят различные хвойные растения — можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта. Зола не подходит для кормления редиса. После того, как вы добавите золу, он может пуститься в стрелки и урожая не будет.

Щавель также любит слабокислую почву. Если его сдобрить золой, щавель не вырастет должным образом.

Если раскислить почву золой, где выращиваются арбузы, то водный обмен будет нарушен и, как следствие, плоды начнут гнить и перестанут расти.

В цветнике также не рекомендуется удобрять золой растения, предпочитающие кислую или нейтральную почву. К ним относятся камелия, гортензия, календула, лаванда, примула.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



