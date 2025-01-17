Горечь под запретом: эти сорта огурцов идеальны для свежих салатов

Горькие огурцы вряд ли придутся кому-то по вкусу. Основная причина горечи — повышенная выработка кукурбитацина, что происходит из-за неблагоприятных условий выращивания. Однако существуют сорта огурцов, которые лишены этой проблемы. Они дают вкусные, сладкие плоды, даже если условия на грядке далеки от идеальных.
Эти сорта не только радуют вкусом, но и отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.
Этот сорт славится длительным плодоношением и высокой урожайностью. Огурцы "Амелия F1" прекрасно переносят неблагоприятные погодные условия и устойчивы к большинству заболеваний. Плоды удивят своим качеством — они вкусные, сладкие и без горечи.
Сорт "Герман F1" — это настоящий чемпион по устойчивости к болезням. Его плоды всегда яркие, хрустящие и очень вкусные. Даже при неблагоприятных условиях урожай порадует своим количеством и качеством.
Огурцы "Конни F1" обладают длительным периодом плодоношения. Их отличительная особенность — отсутствие горечи даже при резких перепадах температуры. Плоды аппетитные, сладкие, хрустящие и совсем не колючие, что делает их идеальными для свежих салатов и заготовок.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.