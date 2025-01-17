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Горечь под запретом: эти сорта огурцов идеальны для свежих салатов

1:51
Садоводство

Горькие огурцы вряд ли придутся кому-то по вкусу. Основная причина горечи — повышенная выработка кукурбитацина, что происходит из-за неблагоприятных условий выращивания. Однако существуют сорта огурцов, которые лишены этой проблемы. Они дают вкусные, сладкие плоды, даже если условия на грядке далеки от идеальных.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

Эти сорта не только радуют вкусом, но и отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Сорта огурцов без горечи

"Амелия F1"

Этот сорт славится длительным плодоношением и высокой урожайностью. Огурцы "Амелия F1" прекрасно переносят неблагоприятные погодные условия и устойчивы к большинству заболеваний. Плоды удивят своим качеством — они вкусные, сладкие и без горечи.

"Герман F1"

Сорт "Герман F1" — это настоящий чемпион по устойчивости к болезням. Его плоды всегда яркие, хрустящие и очень вкусные. Даже при неблагоприятных условиях урожай порадует своим количеством и качеством.

"Конни F1"

Огурцы "Конни F1" обладают длительным периодом плодоношения. Их отличительная особенность — отсутствие горечи даже при резких перепадах температуры. Плоды аппетитные, сладкие, хрустящие и совсем не колючие, что делает их идеальными для свежих салатов и заготовок.

Почему стоит выбрать эти сорта

  • Отсутствие горечи. Даже неблагоприятные условия выращивания не повлияют на вкус.
  • Высокая урожайность. Вы получите много качественных плодов.
  • Устойчивость к болезням. Эти сорта легко переживут атаки вредителей и неблагоприятную погоду.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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