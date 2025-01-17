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Как сохранить растения зимой без снежного покрова: советы огородникам

1:52
Садоводство

Зима без снега — настоящее испытание для огородников. Отсутствие снежного покрова делает почву и растения уязвимыми к морозам и перепадам температур. Чтобы избежать потерь, важно уже сейчас предпринять меры для защиты своего урожая.

Зима
Фото: Freepik by wirestock
Зима

Чем опасна бесснежная зима

  1. Вымерзание корней. Даже морозостойкие растения страдают без защиты снега, особенно их корни.
  2. Опасные температуры для деревьев. При температуре -15°C и ниже корневая система деревьев, особенно молодых саженцев, подвергается серьёзной угрозе.
  3. Сушка почвы. Мороз и ветер без снежного покрова обезвоживают почву, что ослабляет растения и снижает их шансы на успешную зимовку.

Как защитить растения

  1. Укрытие грядок. Покройте почву слоем мульчи (соломы, опилок или другого подходящего материала) толщиной 10-15 см. Это поможет удержать тепло и сохранить корни.
  2. Дополнительная защита. Укройте посадки хворостом или лапником, чтобы снег, если он выпадет, задерживался на земле.
  3. Декоративные культуры. Для декоративных растений используйте каркас и нетканый материал, чтобы создать тепловой барьер.
  4. Увлажнение почвы. Помните, что бесснежные зимы сушат землю. Убедитесь, что осенью растения получили достаточное количество влаги для успешной зимовки.

Зима без снега — серьёзный вызов для вашего участка, но своевременные меры помогут сохранить урожай и здоровье растений. Укрытие, мульчирование и правильный уход сделают ваши посадки менее уязвимыми к капризам природы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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