Как сохранить растения зимой без снежного покрова: советы огородникам

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима без снега — настоящее испытание для огородников. Отсутствие снежного покрова делает почву и растения уязвимыми к морозам и перепадам температур. Чтобы избежать потерь, важно уже сейчас предпринять меры для защиты своего урожая.

Фото: Freepik by wirestock Зима

Чем опасна бесснежная зима

Вымерзание корней. Даже морозостойкие растения страдают без защиты снега, особенно их корни. Опасные температуры для деревьев. При температуре -15°C и ниже корневая система деревьев, особенно молодых саженцев, подвергается серьёзной угрозе. Сушка почвы. Мороз и ветер без снежного покрова обезвоживают почву, что ослабляет растения и снижает их шансы на успешную зимовку.

Как защитить растения

Укрытие грядок. Покройте почву слоем мульчи (соломы, опилок или другого подходящего материала) толщиной 10-15 см. Это поможет удержать тепло и сохранить корни. Дополнительная защита. Укройте посадки хворостом или лапником, чтобы снег, если он выпадет, задерживался на земле. Декоративные культуры. Для декоративных растений используйте каркас и нетканый материал, чтобы создать тепловой барьер. Увлажнение почвы. Помните, что бесснежные зимы сушат землю. Убедитесь, что осенью растения получили достаточное количество влаги для успешной зимовки.

Зима без снега — серьёзный вызов для вашего участка, но своевременные меры помогут сохранить урожай и здоровье растений. Укрытие, мульчирование и правильный уход сделают ваши посадки менее уязвимыми к капризам природы.