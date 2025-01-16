Как защитить рассаду от болезней? Используйте этот раствор

Замачивание семян — важный этап подготовки к посеву, который не только улучшает всхожесть, но и защищает рассаду от заболеваний. Этот процесс позволяет сразу отбраковать некачественные семена, избавляя вас от напрасных ожиданий и экономя время. Однако для достижения максимального эффекта важно выбрать правильный раствор.
Одним из наиболее эффективных растворов для замачивания семян является смесь с медным купоросом. Этот метод обеспечивает сразу несколько преимуществ:
Семена, обработанные таким раствором, дают сильную и устойчивую рассаду, способную лучше адаптироваться к неблагоприятным условиям.
При работе с медным купоросом соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки и избегайте попадания раствора на кожу или слизистые. Также следите за точностью дозировки, чтобы не повредить семена.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.