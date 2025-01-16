Как защитить рассаду от болезней? Используйте этот раствор

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замачивание семян — важный этап подготовки к посеву, который не только улучшает всхожесть, но и защищает рассаду от заболеваний. Этот процесс позволяет сразу отбраковать некачественные семена, избавляя вас от напрасных ожиданий и экономя время. Однако для достижения максимального эффекта важно выбрать правильный раствор.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

Почему стоит выбрать медный купорос

Одним из наиболее эффективных растворов для замачивания семян является смесь с медным купоросом. Этот метод обеспечивает сразу несколько преимуществ:

Обеззараживание. Медь уничтожает грибковые инфекции, что предотвращает болезни рассады.

Медь уничтожает грибковые инфекции, что предотвращает болезни рассады. Стимуляция роста. Медь ускоряет появление всходов и делает растения крепче.

Семена, обработанные таким раствором, дают сильную и устойчивую рассаду, способную лучше адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Как правильно замачивать семена

Приготовьте раствор. На 100 мл воды потребуется 20 г медного купороса. Тщательно растворите вещество в воде. Замочите семена. Погрузите их в раствор на 24 часа. Этот процесс уничтожит патогенные микроорганизмы и улучшит всхожесть. Осторожно с отбраковкой. Не спешите выбрасывать всплывшие семена. Некоторые из них могут прорасти. Дайте им шанс, и только после проращивания отбраковывайте те, что не дали ростков.

Полезный совет

При работе с медным купоросом соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки и избегайте попадания раствора на кожу или слизистые. Также следите за точностью дозировки, чтобы не повредить семена.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

