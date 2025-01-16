Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
30 минут спорта, и риск этого заболевания снижается: вот что показали исследования
Заплатите государству минимум 100 рублей: это всё новый налог на путешествия
Выпечка на любой случай: как сделать красивый пирог
Названо лучшее время для поиска съемной квартиры
Остались лишь резинки от денег — загадочная кража миллионов рублей из депозитария в Сочи. Как это произошло?
Хиппи-стиль 2025: как носить трендовые вещи с современным шиком
Больше чистоты, меньше усилий: как бороться с пылью эффективно
Простой и вкусный рецепт тёртого пирога
Эти автомобили теряют в цене быстрее других — избегайте их

Как защитить рассаду от болезней? Используйте этот раствор

1:49
Садоводство

Замачивание семян — важный этап подготовки к посеву, который не только улучшает всхожесть, но и защищает рассаду от заболеваний. Этот процесс позволяет сразу отбраковать некачественные семена, избавляя вас от напрасных ожиданий и экономя время. Однако для достижения максимального эффекта важно выбрать правильный раствор.

Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

Почему стоит выбрать медный купорос

Одним из наиболее эффективных растворов для замачивания семян является смесь с медным купоросом. Этот метод обеспечивает сразу несколько преимуществ:

  • Обеззараживание. Медь уничтожает грибковые инфекции, что предотвращает болезни рассады.
  • Стимуляция роста. Медь ускоряет появление всходов и делает растения крепче.

Семена, обработанные таким раствором, дают сильную и устойчивую рассаду, способную лучше адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Как правильно замачивать семена

  1. Приготовьте раствор. На 100 мл воды потребуется 20 г медного купороса. Тщательно растворите вещество в воде.
  2. Замочите семена. Погрузите их в раствор на 24 часа. Этот процесс уничтожит патогенные микроорганизмы и улучшит всхожесть.
  3. Осторожно с отбраковкой. Не спешите выбрасывать всплывшие семена. Некоторые из них могут прорасти. Дайте им шанс, и только после проращивания отбраковывайте те, что не дали ростков.

Полезный совет

При работе с медным купоросом соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки и избегайте попадания раствора на кожу или слизистые. Также следите за точностью дозировки, чтобы не повредить семена.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть
Авто
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть Аудио 
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Последние материалы
30 минут спорта, и риск этого заболевания снижается: вот что показали исследования
Заплатите государству минимум 100 рублей: это всё новый налог на путешествия
Выпечка на любой случай: как сделать красивый пирог
Названо лучшее время для поиска съемной квартиры
Остались лишь резинки от денег — загадочная кража миллионов рублей из депозитария в Сочи. Как это произошло?
Как защитить рассаду от болезней? Используйте этот раствор
Хиппи-стиль 2025: как носить трендовые вещи с современным шиком
Больше чистоты, меньше усилий: как бороться с пылью эффективно
Простой и вкусный рецепт тёртого пирога
Эти автомобили теряют в цене быстрее других — избегайте их
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.