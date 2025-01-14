Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девятилетний мальчик в Италии попал в больницу с кишечной инфекцией из-за сыра из сырого молока
Урал под прицелом: резкий рост диверсий на транспорте
В Антарктиде нашли ледяную капсулу времени: возраст — 1,2 млн лет
Китообразные осваивают реки: наблюдения весны
Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская
Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление
Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом
Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту
Новый ветрогенератор для дома: энергия на крыше

Ускорьте прорастание огурцов с помощью этого раствора

1:39
Садоводство

Замачивание семян — это не просто способ улучшить всхожесть, но и эффективная мера для защиты рассады от болезней. Этот процесс также позволяет отсеять негодные семена, что экономит время и избавляет от разочарований.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Почему замачивание так важно?

Правильная подготовка семян помогает:

  • Обеззаразить их, защищая рассаду от грибковых заболеваний.
  • Ускорить процесс прорастания благодаря стимуляции роста.
  • Отобрать жизнеспособные семена, минимизируя затраты сил и ресурсов на выращивание.

Чем замочить семена огурцов?

Одним из самых эффективных растворов для обработки семян является смесь на основе медного купороса. Она не только защищает от болезней, но и укрепляет будущие растения.

Как правильно подготовить раствор?

Для приготовления смеси потребуется:

  • 100 мл воды.
  • 20 г медного купороса.

Растворите порошок в воде и поместите в него семена на 24 часа. Это время достаточно, чтобы вещество подействовало как антисептик и стимулятор роста.

Полезный совет

Не торопитесь выбрасывать семена, которые всплыли на поверхность раствора. Некоторые из них могут быть вполне жизнеспособными, особенно если после проращивания на них появятся ростки.

Итоги обработки

Замачивание в растворе медного купороса сделает рассаду огурцов более устойчивой и крепкой. Это значит, что растения будут меньше подвержены грибковым заболеваниям и быстрее дадут всходы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек
Домашние животные
Ошибки кормления, которые вызывают рвоту у кошек Аудио 
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте Любовь Степушова
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Урал под прицелом: резкий рост диверсий на транспорте
Китообразные осваивают реки: наблюдения весны
Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская
Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление
Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом
Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту
Новый ветрогенератор для дома: энергия на крыше
Маркировка автомобильной электроники: как это изменит рынок
Ускорьте прорастание огурцов с помощью этого раствора
Руки в порядке даже зимой: простой план ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.