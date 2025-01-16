Когда сеять томаты на рассаду? Вот точные сроки для хорошего урожая

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники каждый сезон допускают одни и те же ошибки при посеве томатов на рассаду. Главная из них — преждевременный посев семян, который может негативно сказаться на качестве рассады и будущем урожае. Разберём основные моменты, чтобы избежать распространённых промахов.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Когда сеять томаты

Не стоит торопиться с посевом. Некоторые начинают эту работу уже в январе или феврале, но для большинства сортов это слишком рано. Из-за недостатка света и высокой температуры в доме рассада вытягивается и теряет жизнеспособность. Для детерминантных сортов оптимальные сроки — с 23 по 27 марта. Помните, что растения готовы к высадке в грунт в возрасте 50-60 дней, поэтому поздний посев — правильный выбор.

Что нужно знать о семенах

Семена томатов могут всходить неравномерно. Свежие семена часто дают ростки уже через 3-4 дня, тогда как семена с более длительным сроком хранения могут прорасти в течение 1-2 недель. Если спустя 14 дней результата нет, проверьте, правильно ли выполнены условия посева. Также важно использовать новую, "чистую" почву, на которой ранее не выращивались томаты.

Как подготовить почву

Грунт для посева должен быть лёгким, воздушным и обработанным для предотвращения грибковых заболеваний. Для этого подойдёт раствор фитоспорина. Поддерживайте оптимальную температуру: до всходов — +20-23°C, после появления ростков — +18-21°C. Соблюдение этих условий обеспечит дружные всходы и здоровую рассаду.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

