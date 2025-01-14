Посыпьте этим средством клубнику, и вредители исчезнут

Хотите в следующем сезоне собрать щедрый урожай сочной клубники? Всё, что для этого нужно, — правильно подготовить грядки ещё до наступления зимы. Оказывается, есть простой способ обогатить почву полезными веществами и защитить растения от вредителей и болезней.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Чем посыпать грядки с клубникой?

Для достижения отличного результата стоит воспользоваться одной проверенной смесью. Это не требует больших затрат — ингредиенты доступны и наверняка уже есть у вас дома. Всё, что нужно, — смешать древесную золу и табачную пыль в равных пропорциях.

Этой порошкообразной смесью обработайте прикорневую зону кустов. Немного состава можно нанести и на листья клубники. Самое подходящее время для такой процедуры — конец лета или начало осени.

Почему этот метод работает?

Древесная зола — это натуральный источник важных микроэлементов, необходимых для роста и здоровья растений. Она насыщает почву калием и фосфором, которые способствуют обильному цветению и образованию крупных ягод. Кроме того, зола создаёт естественный барьер для вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний.

Табачная пыль, в свою очередь, эффективно отпугивает вредных насекомых, таких как тля и паутинный клещ. В комплексе эти два компонента помогают подготовить клубнику к зимовке и сделать растения более устойчивыми.

Итоги обработки

После такой подготовки вы заметите, что количество вредителей на грядке сократится до минимума. А весной ваши кусты будут здоровыми и полными сил для нового урожая. Этот простой, но эффективный метод не только облегчит уход за клубникой, но и обеспечит вас вкусными и сочными ягодами.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

