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Что делать, если на луковицах гладиолусов появился фузариоз

0:52
Садоводство

Чаще всего на луковицах гладиолусов можно увидеть сухие вдавленные пятна, которые похожи на язвочки. Это заболевание называется фузариоз или сухая гниль.

Луковицы гладиолусов
Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Луковицы гладиолусов

Болезнь развивается из-за гриба рода фузариум. Он обычно поражает сначала луковицы, а потом листья. Из-за этого листья искривляются, буреют и растение засыхает.

Пораженные луковицы необходимо сжечь. Если же поражение небольшое, то можно попробовать спасти их.

Пятна нужно вырезать ножом до здоровой ткани и намазать рану зелёнкой, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Если развитие заболевания удастся остановить, то перед посадкой такие луковицы нужно будет замочить на полчаса в суспензии Фундазола или на два-три часа в марганцовке.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

Фузариоз — заболевание растений (культурных и дикорастущих), вызываемое грибами рода Fusarium.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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