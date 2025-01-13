Что делать, если на луковицах гладиолусов появился фузариоз

Чаще всего на луковицах гладиолусов можно увидеть сухие вдавленные пятна, которые похожи на язвочки. Это заболевание называется фузариоз или сухая гниль.
Болезнь развивается из-за гриба рода фузариум. Он обычно поражает сначала луковицы, а потом листья. Из-за этого листья искривляются, буреют и растение засыхает.
Пораженные луковицы необходимо сжечь. Если же поражение небольшое, то можно попробовать спасти их.
Пятна нужно вырезать ножом до здоровой ткани и намазать рану зелёнкой, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Если развитие заболевания удастся остановить, то перед посадкой такие луковицы нужно будет замочить на полчаса в суспензии Фундазола или на два-три часа в марганцовке.
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.
Фузариоз — заболевание растений (культурных и дикорастущих), вызываемое грибами рода Fusarium.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.