Засуха или дожди: эти сорта баклажанов справятся с любой погодой

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима была непонятной? Не ждите, что лето станет предсказуемым. Огородники с опытом знают: погодные капризы — не повод отказываться от выращивания даже самых сложных культур, таких как баклажаны. Есть сорта, которые справятся с любыми условиями, будь то засуха или холодные дожди.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Какие сорта выбрать

1. Бибо (F1)

Прекрасно переносит погодные стрессы.

Урожай созревает стабильно через 100–120 дней.

Подходит для регионов с нестабильным климатом.

2. Скороспелый 148

Идеален для короткого лета.

Высокая урожайность при компактных размерах плодов.

Сорт подходит для любых погодных сценариев.

3. Принц

Справляется с болезнями и вредителями.

Устойчив к температурным перепадам.

Плодоношение зависит не только от погоды, но и от ухода.

4. Чёрный красавец

Можно выращивать в теплице и в открытом грунте.

Практически не требует особого ухода.

Универсальность делает его любимцем дачников.

5. Вера

Урожай гарантирован даже в сложных погодных условиях.

Легко переносит похолодания.

Сорт для тех, кто не хочет рисковать.

Почему эти сорта стоят вашего внимания

Эти баклажаны показывают стабильное плодоношение в любых климатических условиях. Выбрав один из предложенных вариантов, вы не потратите силы и время зря, а урожай обязательно порадует.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

