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Засуха или дожди: эти сорта баклажанов справятся с любой погодой

1:38
Садоводство

Зима была непонятной? Не ждите, что лето станет предсказуемым. Огородники с опытом знают: погодные капризы — не повод отказываться от выращивания даже самых сложных культур, таких как баклажаны. Есть сорта, которые справятся с любыми условиями, будь то засуха или холодные дожди.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Какие сорта выбрать

1. Бибо (F1)

  • Прекрасно переносит погодные стрессы.
  • Урожай созревает стабильно через 100–120 дней.
  • Подходит для регионов с нестабильным климатом.

2. Скороспелый 148

  • Идеален для короткого лета.
  • Высокая урожайность при компактных размерах плодов.
  • Сорт подходит для любых погодных сценариев.

3. Принц

  • Справляется с болезнями и вредителями.
  • Устойчив к температурным перепадам.
  • Плодоношение зависит не только от погоды, но и от ухода.

4. Чёрный красавец

  • Можно выращивать в теплице и в открытом грунте.
  • Практически не требует особого ухода.
  • Универсальность делает его любимцем дачников.

5. Вера

  • Урожай гарантирован даже в сложных погодных условиях.
  • Легко переносит похолодания.
  • Сорт для тех, кто не хочет рисковать.

Почему эти сорта стоят вашего внимания

Эти баклажаны показывают стабильное плодоношение в любых климатических условиях. Выбрав один из предложенных вариантов, вы не потратите силы и время зря, а урожай обязательно порадует.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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