Зимняя обрезка деревьев: как сэкономить время весной

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морозная зима — отличное время, чтобы подготовить сад к новому сезону. Если подойти к делу правильно, можно заранее выполнить часть весенних работ, например, обрезку плодовых деревьев. Несмотря на недоверие к зимней обрезке, она имеет свои преимущества и выполняется легко при соблюдении ряда правил.

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Когда можно проводить обрезку зимой

Чтобы зимняя обрезка была безопасной и эффективной, важно учитывать следующие нюансы:

Температура: проводите обрезку только при средней температуре не ниже -5°C. Сухая погода: избыточная влажность повышает риск гниения древесины. Отсутствие резких перепадов температуры: в ближайшие дни после процедуры погода должна быть стабильной.

Какие деревья обрезать

Зимой рекомендуется обрезать:

яблони,

груши,

сливы.

Удаляйте:

сухие и больные ветки,

побеги, растущие внутрь кроны.

Отсутствие листвы делает процесс обрезки проще и эффективнее. Результат: аккуратная крона, готовая к весеннему росту.

Зачем обрезать деревья зимой

Главный плюс — экономия времени весной. Вместо кропотливой работы по формированию кроны вы сможете сосредоточиться на других важных задачах в саду, таких как подготовка почвы или посадка новых культур.

Следуя этим советам, вы не только сэкономите время, но и улучшите здоровье своих деревьев.