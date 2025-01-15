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Зимняя обрезка деревьев: как сэкономить время весной

1:29
Садоводство

Морозная зима — отличное время, чтобы подготовить сад к новому сезону. Если подойти к делу правильно, можно заранее выполнить часть весенних работ, например, обрезку плодовых деревьев. Несмотря на недоверие к зимней обрезке, она имеет свои преимущества и выполняется легко при соблюдении ряда правил.

Секатор
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Секатор

Когда можно проводить обрезку зимой

Чтобы зимняя обрезка была безопасной и эффективной, важно учитывать следующие нюансы:

  1. Температура: проводите обрезку только при средней температуре не ниже -5°C.
  2. Сухая погода: избыточная влажность повышает риск гниения древесины.
  3. Отсутствие резких перепадов температуры: в ближайшие дни после процедуры погода должна быть стабильной.

Какие деревья обрезать

Зимой рекомендуется обрезать:

  • яблони,
  • груши,
  • сливы.

Удаляйте:

  • сухие и больные ветки,
  • побеги, растущие внутрь кроны.

Отсутствие листвы делает процесс обрезки проще и эффективнее. Результат: аккуратная крона, готовая к весеннему росту.

Зачем обрезать деревья зимой

Главный плюс — экономия времени весной. Вместо кропотливой работы по формированию кроны вы сможете сосредоточиться на других важных задачах в саду, таких как подготовка почвы или посадка новых культур.

Следуя этим советам, вы не только сэкономите время, но и улучшите здоровье своих деревьев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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