Орхидеи снова зацветут: попробуйте этот простой лайфхак

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи завоевали популярность благодаря своей изысканной красоте, но ухаживать за ними непросто. Эти растения требуют внимания к каждой мелочи, и малейшая ошибка может стать причиной отсутствия цветения. Однако есть простой способ вернуть орхидеям их яркие бутоны — подкормка картофельным отваром.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орхидея

Почему картофель помогает орхидеям

Картофель — источник ценных веществ, необходимых для роста и цветения растений. В его составе содержатся:

Калий , отвечающий за образование бутонов;

, отвечающий за образование бутонов; Фосфор , способствующий развитию корневой системы;

, способствующий развитию корневой системы; Магний, поддерживающий общий тонус растения.

Картофельный отвар помогает восполнить дефицит этих элементов, стимулируя появление новых цветов.

Как приготовить подкормку

Очистите несколько картофелин. Отварите их в воде без добавления соли. Остудите жидкость. Процедите отвар через марлю или сито.

Подкормка готова! Поливайте орхидеи этим раствором раз в две недели, но только на сухую почву.

Важный совет

Не ждите мгновенного эффекта. Чтобы орхидеи смогли усвоить полезные вещества, потребуется время. Однако при регулярном использовании картофельного отвара даже самые капризные растения начнут радовать цветением.

Теперь у вас есть секретный метод, как вернуть орхидеям их былую красоту.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

