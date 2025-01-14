Не выбрасывайте кожуру мандаринов: поможет избавиться от тли и трипсов — простой рецепт

Вы выбрасываете кожуру апельсинов и мандаринов? Если да, то вы упускаете настоящий клад для вашего сада и огорода. Этот простой отход может стать мощным средством в борьбе с вредителями.
Кожура цитрусовых богата лимоненом — веществом, способным защитить растения от тли, белокрылки, трипсов и других мелких вредителей. Причем использовать её проще, чем кажется.
Для создания природного инсектицида выполните следующие шаги:
Такое средство можно применять каждые 5–7 дней. Оно не только отпугивает вредителей, но и разрушает их защитный покров, делая их уязвимыми.
Еще один способ использовать кожуру — залить её уксусом и оставить настояться. Готовый раствор с ярким цитрусовым ароматом станет природным репеллентом, который поможет справиться с комарами.
Опытные дачники утверждают, что цитрусовый раствор работает даже против таких стойких вредителей, как щитовки и мучнистые червецы. Раствор ослабляет их защиту, что приводит к гибели вредителей.
Теперь вы знаете, почему кожура мандаринов и апельсинов — это не просто мусор, а важный ресурс для каждого дачника.
Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
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