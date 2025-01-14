Не выбрасывайте кожуру мандаринов: поможет избавиться от тли и трипсов — простой рецепт

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы выбрасываете кожуру апельсинов и мандаринов? Если да, то вы упускаете настоящий клад для вашего сада и огорода. Этот простой отход может стать мощным средством в борьбе с вредителями.

Фото: commons.wikimedia. org by Md. Asad-Uz-Zaman Shakil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мандариновая кожура

Лимонен — главный союзник садовода

Кожура цитрусовых богата лимоненом — веществом, способным защитить растения от тли, белокрылки, трипсов и других мелких вредителей. Причем использовать её проще, чем кажется.

Как приготовить цитрусовый раствор

Для создания природного инсектицида выполните следующие шаги:

Возьмите кожуру от мандаринов или апельсинов. Залейте её тремя стаканами воды в небольшой кастрюле. Кипятите смесь на медленном огне около 5 минут. Дайте раствору остыть и используйте для опрыскивания растений.

Такое средство можно применять каждые 5–7 дней. Оно не только отпугивает вредителей, но и разрушает их защитный покров, делая их уязвимыми.

Уксус и цитрусы против комаров

Еще один способ использовать кожуру — залить её уксусом и оставить настояться. Готовый раствор с ярким цитрусовым ароматом станет природным репеллентом, который поможет справиться с комарами.

Эффективность проверена временем

Опытные дачники утверждают, что цитрусовый раствор работает даже против таких стойких вредителей, как щитовки и мучнистые червецы. Раствор ослабляет их защиту, что приводит к гибели вредителей.

Теперь вы знаете, почему кожура мандаринов и апельсинов — это не просто мусор, а важный ресурс для каждого дачника.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

