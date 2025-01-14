Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе
Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять
Как найти мотивацию и полюбить своё тело при похудении?
Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее
Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк объединяют усилия в области платёжных решений
Пиковый сезон отдыха россиян во Вьетнаме: октябрь — февраль
Примерно 30% туристов отказались от отдыха из-за отмен рейсов Flydubai
Клубника без цветков: ошибки садоводов и как их исправить
Как очистить двойное стекло духовки без его разборки: пошаговая инструкция

Не повторите ошибку: как правильно удобрять чеснок

3:40
Садоводство » Советы

Чеснок — это одна из самых популярных культур, выращиваемых на дачных участках. Его ценят не только за аромат и вкусовые качества, но и за множество полезных свойств. Однако многие дачники допускают серьезные ошибки при уходе за этим растением, особенно когда дело касается удобрений. Одним из самых распространённых заблуждений является использование определенного удобрения, которое может привести к гибели урожая. Речь идёт о всем известном и популярном средстве — свежем навозе. 

Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске

Почему свежий навоз опасен для чеснока?

Несмотря на то, что навоз является отличным органическим удобрением, использование его в свежем виде для чеснока может иметь серьезные негативные последствия. Вот несколько основных причин:

Высокое содержание азота

Свежий навоз содержит большое количество азота, который способствует бурному росту зеленой массы растений. Однако чрезмерное количество азота может привести к избыточному развитию листвы в ущерб образованию крупных и качественных зубков чеснока. Это означает, что вы можете получить буйные растения, но с маленькими, некачественными головками.

Риск заболеваний

Свежий навоз может содержать патогенные микроорганизмы, которые не только вредят самому чесноку, но и могут заразить растения другими заболеваниями. Особенно это актуально в условиях повышенной влажности, когда риск вспышки грибковых и бактериальных инфекций увеличивается.

Накопление токсичных веществ

При разложении свежего навоза могут образовываться токсины, которые негативно воздействуют на корневую систему и могут привести к гибели растений. Кроме того, использование свежего навоза может вызвать симптомы фитотоксичности — желтение листьев, что ещё больше ослабляет растение.

Неправильное распределение питательных веществ

Свежий навоз часто неравномерно распределяет питательные вещества в почве, что может повлиять на корни чеснока. Некоторые участки могут получать избыток азота, тогда как другие могут страдать от его недостатка.

Что использовать вместо свежего навоза?

Чтобы обеспечить чесноку необходимое питание и создать благоприятные условия для его роста, лучше использовать альтернативные способы удобрения:

  • Перекопка с компостом: создание компоста на основе растительных остатков и перепревшего органического материала обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами в более сбалансированной форме.
  • Сухие удобрения: используйте перепревший навоз, который менее агрессивен и содержит питательные вещества в доступной форме.
  • Минеральные удобрения: при необходимости можно применять минеральные удобрения с оптимальным содержанием азота, фосфора и калия.
  • Зелёные удобрения: посев бобовых культур, которые улучшают структуру почвы и увеличивают содержание азота, может быть хорошей альтернативой.

Выращивание чеснока — это достаточно простая, но требующая внимания к деталям задача. Использование свежего навоза может стать роковой ошибкой, оставив вас без урожая. Заботьтесь о своих растениях, выбирайте правильные удобрения и подходы, и вы сможете наслаждаться богатым и качественным урожаем чеснока. Не забывайте, что здоровье растений начинается с правильного выбора удобрений!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад
Садоводство, цветоводство
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад Аудио 
Популярное
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Актёр Павел Прилучный похвастался организацией дня рождения своего сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Последние материалы
Примерно 30% туристов отказались от отдыха из-за отмен рейсов Flydubai
Клубника без цветков: ошибки садоводов и как их исправить
Как очистить двойное стекло духовки без его разборки: пошаговая инструкция
Морская свинка дома: что нужно знать для её счастья
Не повторите ошибку: как правильно удобрять чеснок
Когда жена зарабатывает больше: как это влияет на мужскую психику
Эти ошибки при буксировке электромобиля дорого обойдутся
Правда ли фейсбилдинг эффективен для улучшения контуров лица?
Осьминоги обладают необычным интеллектом
Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.