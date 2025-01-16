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Эти забытые бабушкины подкормки помогут вырастить крупный лук

1:58
Садоводство

Вырастить крупный, сочный лук, который станет гордостью любого огородника, возможно, если знать несколько проверенных хитростей. Этот метод использовали наши бабушки, и он до сих пор остаётся актуальным. Главное — правильно выбрать посадочный материал, подготовить грядки и соблюдать простые правила ухода.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Подготовка лука перед посадкой

Первый шаг к крупному урожаю — выбор качественного севка. Луковички должны быть плотными, без повреждений и признаков болезней. Перед посадкой их обязательно прогревают. Это ускоряет развитие и защищает от стрелкования. Можно разместить севок в тёплом месте, например, рядом с батареей, или прогреть его в духовке на минимальной температуре.

Секрет бабушек: зола и марганцовка

Перед посадкой луковички замачивают растворе марганцовки для дезинфекции. Это помогает предотвратить заболевания и улучшить всхожесть. Кроме того, грядки перед посадкой обильно посыпают древесной золой. Она не только удобряет почву, но и защищает лук от вредителей.

Как ухаживать за луком

Чтобы лук вырос крупным, он должен получать достаточно света и влаги. Регулярный полив, особенно в первые недели после посадки, способствует быстрому росту корней. Но в конце сезона полив сокращают — это позволит луковицам набрать плотность и вес. Также не забывайте рыхлить почву и убирать сорняки.

Подкормка для богатого урожая

Лук хорошо отзывается на органику. Подкармливайте его настоем коровяка или травы, а во второй половине сезона — фосфорно-калийными удобрениями. Это способствует правильному формированию луковиц.

"Если следовать этим простым советам, лук обязательно порадует не только своим размером, но и вкусом", — отмечают опытные огородники.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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