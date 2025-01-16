Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять

Выращивание рассады в январе — это отличный способ начать огородный сезон заранее и обеспечить себя сильными растениями к моменту высадки. Но не все культуры подходят для зимнего посева. Как выбрать идеальные семена и что учесть при посеве?
Эти теплолюбивые растения требуют длительного периода вегетации. Их следует сеять уже в январе, чтобы к весне рассада окрепла.
Если вы планируете выращивать помидоры в теплице, их стоит посеять сейчас. Особое внимание уделите высокорослым сортам, которые дольше вызревают.
Январь — идеальное время для посева этихягод. Используйте семена ремонтантных сортов, чтобы получить урожай уже в этом сезоне.
Корневой и черешковый сельдерей тоже нуждаются в раннем посеве, так как растут медленно.
Не забывайте, что каждая культура имеет свои особенности. Учитывайте сроки посадки, тип грунта и условия для прорастания. Правильно подобранные и выращенные растения порадуют вас обильным урожаем.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.