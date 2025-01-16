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Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять

Садоводство

Выращивание рассады в январе — это отличный способ начать огородный сезон заранее и обеспечить себя сильными растениями к моменту высадки. Но не все культуры подходят для зимнего посева. Как выбрать идеальные семена и что учесть при посеве?

Рассада
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Рассада

Какие культуры сеять в январе

Перцы и баклажаны

Эти теплолюбивые растения требуют длительного периода вегетации. Их следует сеять уже в январе, чтобы к весне рассада окрепла.

Томаты для теплиц

Если вы планируете выращивать помидоры в теплице, их стоит посеять сейчас. Особое внимание уделите высокорослым сортам, которые дольше вызревают.

Клубника и земляника

Январь — идеальное время для посева этихягод. Используйте семена ремонтантных сортов, чтобы получить урожай уже в этом сезоне.

Сельдерей

Корневой и черешковый сельдерей тоже нуждаются в раннем посеве, так как растут медленно.

Советы по успешному посеву

  • Обеспечьте дополнительное освещение. Зимой света недостаточно, поэтому используйте фитолампы.
  • Соблюдайте температурный режим. Для прорастания большинства культур нужна температура около +22-25 °C.
  • Подготовьте семена. Замачивание или стратификация помогут ускорить всхожесть.

Что еще учесть

Не забывайте, что каждая культура имеет свои особенности. Учитывайте сроки посадки, тип грунта и условия для прорастания. Правильно подобранные и выращенные растения порадуют вас обильным урожаем.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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