Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышная и ярко-зеленая крона фикуса — результат правильного ухода и своевременных подкормок. Чтобы ваше растение росло здоровым и радовало глаз, воспользуйтесь этими тремя эффективными удобрениями.

Фото: David Stang by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фикус

1. Сахарная вода

Глюкоза — важный источник энергии для растений, и сахарная вода может стать настоящим стимулом для роста фикуса.

Как приготовить:

Растворите 40 г сахара в 1 л воды.

Полейте растение готовым раствором.

Эффект: глюкоза стимулирует образование новых листьев и побегов.

Важно: не используйте слишком часто, чтобы избежать переувлажнения почвы и появления насекомых.

2. Дрожжевая подкормка

Дрожжи содержат витамины группы B, которые укрепляют корни и повышают общий иммунитет растения.

Как приготовить:

Смешайте 15 г дрожжей с 1 л воды. Оставьте смесь на 5 часов. Разведите полученный настой водой в пропорции 1:5.

Эффект: стимулирует рост корней и улучшает здоровье растения.

3. Настой из зеленых сорняков

Этот органический метод помогает насытить фикус микроэлементами и органическими кислотами.

Как приготовить:

Соберите сорные растения, такие как крапива или одуванчик (без семян). Залейте их водой и оставьте бродить на неделю. Разведите настой водой в пропорции 1:10 перед поливом.

Эффект: укрепляет иммунитет фикуса и стимулирует его рост.

Полезные советы:

Используйте подкормки не чаще одного раза в две недели.

Чередуйте удобрения, чтобы растение получало разнообразные питательные вещества.

Перед внесением подкормки обязательно увлажните почву.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.

