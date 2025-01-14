Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев

Пышная и ярко-зеленая крона фикуса — результат правильного ухода и своевременных подкормок. Чтобы ваше растение росло здоровым и радовало глаз, воспользуйтесь этими тремя эффективными удобрениями.
Глюкоза — важный источник энергии для растений, и сахарная вода может стать настоящим стимулом для роста фикуса.
Эффект: глюкоза стимулирует образование новых листьев и побегов.
Важно: не используйте слишком часто, чтобы избежать переувлажнения почвы и появления насекомых.
Дрожжи содержат витамины группы B, которые укрепляют корни и повышают общий иммунитет растения.
Как приготовить:
Эффект: стимулирует рост корней и улучшает здоровье растения.
Этот органический метод помогает насытить фикус микроэлементами и органическими кислотами.
Эффект: укрепляет иммунитет фикуса и стимулирует его рост.
Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.