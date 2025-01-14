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Зимний уход за виноградом: как избежать болезней и вымерзания

2:26
Садоводство

Зима — ключевой период для подготовки винограда к следующему сезону. От правильного ухода зависит здоровье кустов и качество будущего урожая. Разберём основные шаги, которые помогут винограду успешно пережить морозы.

Виноград
Фото: flickr.com by Caspar Diederik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Подготовка лозы к зиме

Забота о винограде начинается ещё осенью. Чтобы кусты не пострадали от морозов, важно выполнить следующие действия:

  1. Обрезка лозы: удалите слабые и повреждённые побеги, оставив только здоровые ветви. Это уменьшит нагрузку на куст и обеспечит правильное питание.
  2. Влагозарядковый полив: проведите глубокий полив, чтобы защитить корни от пересыхания и предотвратить пустоты в почве.
  3. Обработка лозы: используйте медный или железный купорос для уничтожения грибковых спор и насекомых. Обязательно дождитесь полного высыхания кустов перед укрытием.

Укрытие кустов на зиму

Для защиты от морозов виноград обязательно укрывают, особенно в регионах с суровыми зимами.

  1. Подготовка лозы: снимите ветви с опор и уложите на землю. Для изоляции подложите мешковину, лапник или агроволокно, чтобы избежать контакта с влажной почвой.
  2. Укрытие: накройте кусты несколькими слоями укрывного материала, такого как пленка, спанбонд или сухой грунт.
  3. Вентиляция: оставьте небольшие отверстия для циркуляции воздуха, чтобы избежать конденсата и появления плесени.

В районах с мягкими зимами можно ограничиться частичным укрытием, защищая только корневую систему.

Контроль состояния зимой

Виноград под укрытием также требует внимания.

  • Проветривание: во время оттепелей приподнимайте укрытие для предотвращения избыточной влажности.
  • Снег как утеплитель: набрасывайте снег поверх укрытия, чтобы создать дополнительную защиту.
  • Дополнительное утепление: при сильных морозах (-20 °C и ниже) проверьте состояние укрытия и добавьте ещё один слой.

Снятие укрытия весной

Когда морозы отступят, укрытие следует снимать постепенно. Это поможет кустам адаптироваться к изменениям температуры и предотвратит запаривание лозы. Снимайте материалы слоями, начиная с верхнего, и следите за погодой.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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