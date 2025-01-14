От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вербена — любимый цветок садоводов благодаря ярким оттенкам, изысканным формам и тонкому аромату эфирных масел. Её выращивают на клумбах, в кашпо и горшках. Чтобы эта красавица радовала обильным цветением, важно знать, как правильно подготовить и посеять семена.

Фото: commons.wikimedia.org by Джвитос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вербена лекарственная

Заготовка семян

Размножать вербену можно черенками или семенами. Семена приобретают в магазине или собирают с растений на участке. Для самостоятельной заготовки:

Выберите подсохшие или бурые коробочки.

Подсушите их на бумаге, переворачивая для равномерной сушки.

Достаньте семена и храните их в бумажном пакете.

Семена сохраняют всхожесть 3-5 лет, но их родительские характеристики могут быть утрачены. Для лучшего результата рекомендуется использовать покупной материал.

Когда сажать семена

Оптимальные сроки зависят от региона:

Средняя полоса : март.

: март. Южные регионы : конец февраля — март.

: конец февраля — март. Северные районы: конец марта — апрель.

Для январских и февральских посевов потребуется дополнительное освещение, чтобы рассада была крепкой.

Подготовка к посеву

Семена.

Проведите стратификацию: заверните семена во влажную салфетку, поместите в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 4-5 дней.

Для ускорения всходов обработайте стимулятором роста ("Циркон", "Эпин") в течение 20 минут.

Грунт.

Используйте смесь из 2 частей торфа, 1 части песка и 1 части садовой почвы.

Добавьте стакан золы на 4 литра грунта и пропарьте почву для обеззараживания.

Тара.

Подойдут пластиковые контейнеры, торфяные горшочки или деревянные ящики.

Как посеять семена

Наполните ёмкости влажным грунтом.

Распределите семена поверхностно.

Накройте плёнкой или стеклом, проветривайте 20 минут в день.

При температуре 25 °C первые всходы появятся через неделю. После этого укрытие убирают, а температуру снижают до 15-18 °C.

Уход за рассадой

Полив : по мере подсыхания грунта, под корень.

: по мере подсыхания грунта, под корень. Освещение : 12-14 часов света в день, при необходимости используйте лампы.

: 12-14 часов света в день, при необходимости используйте лампы. Пикировка : при появлении 2-3 листочков пересадите ростки в отдельные ёмкости.

: при появлении 2-3 листочков пересадите ростки в отдельные ёмкости. Почва для пикировки: на литр грунта добавьте 1 ст. ложку удобрения и полстакана золы.

Уход после пикировки:

Установите рассаду в светлом месте.

При оседании почвы досыпьте её.

Подкармливайте через неделю азотными удобрениями, затем — минеральными с фосфором и калием.

Высадка на участок

В конце мая, после закаливания, высадите рассаду в грунт. Вербена украсит клумбы, альпийские горки или кашпо своим пышным цветением.

Уточнения

Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений семейства Вербеновые; по информации базы данных The Plant List, род содержит 124 вида.

