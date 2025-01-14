От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену

Вербена — любимый цветок садоводов благодаря ярким оттенкам, изысканным формам и тонкому аромату эфирных масел. Её выращивают на клумбах, в кашпо и горшках. Чтобы эта красавица радовала обильным цветением, важно знать, как правильно подготовить и посеять семена.
Фото: commons.wikimedia.org by Джвитос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вербена лекарственная
Заготовка семян
Размножать вербену можно черенками или семенами. Семена приобретают в магазине или собирают с растений на участке. Для самостоятельной заготовки:
Выберите подсохшие или бурые коробочки.
Подсушите их на бумаге, переворачивая для равномерной сушки.
Достаньте семена и храните их в бумажном пакете.
Семена сохраняют всхожесть 3-5 лет, но их родительские характеристики могут быть утрачены. Для лучшего результата рекомендуется использовать покупной материал.
Когда сажать семена
Оптимальные сроки зависят от региона:
Средняя полоса: март.
Южные регионы: конец февраля — март.
Северные районы: конец марта — апрель.
Для январских и февральских посевов потребуется дополнительное освещение, чтобы рассада была крепкой.
Подготовка к посеву
Семена.
Проведите стратификацию: заверните семена во влажную салфетку, поместите в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 4-5 дней.
Для ускорения всходов обработайте стимулятором роста ("Циркон", "Эпин") в течение 20 минут.
Грунт.
Используйте смесь из 2 частей торфа, 1 части песка и 1 части садовой почвы.
Добавьте стакан золы на 4 литра грунта и пропарьте почву для обеззараживания.
Тара.
Подойдут пластиковые контейнеры, торфяные горшочки или деревянные ящики.
Как посеять семена
Наполните ёмкости влажным грунтом.
Распределите семена поверхностно.
Накройте плёнкой или стеклом, проветривайте 20 минут в день.
При температуре 25 °C первые всходы появятся через неделю. После этого укрытие убирают, а температуру снижают до 15-18 °C.
Уход за рассадой
Полив: по мере подсыхания грунта, под корень.
Освещение: 12-14 часов света в день, при необходимости используйте лампы.
Пикировка: при появлении 2-3 листочков пересадите ростки в отдельные ёмкости.
Почва для пикировки: на литр грунта добавьте 1 ст. ложку удобрения и полстакана золы.
Уход после пикировки:
Установите рассаду в светлом месте.
При оседании почвы досыпьте её.
Подкармливайте через неделю азотными удобрениями, затем — минеральными с фосфором и калием.
Высадка на участок
В конце мая, после закаливания, высадите рассаду в грунт. Вербена украсит клумбы, альпийские горки или кашпо своим пышным цветением.
Уточнения
Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений семейства Вербеновые; по информации базы данных The Plant List, род содержит 124 вида.
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