Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний уход за дачей: 8 дел, которые вы делаете зря
Прокачайте тело с помощью гирь: простые и эффективные упражнения
Время за экраном: нарколог о вреде гаджетов для психики и тела
Ошибки, которые могут привести к поломке топливной системы
Калифорния в огне: как спасают домашних животных в Лос-Анджелесе
Эти симптомы нельзя пропустить: когда стоит срочно обратиться к маммологу
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Гарниры, которые удивят вас пользой: замените картофель чем-то лучшим
Срок службы SSD: как долго проработает твердотельный накопитель

От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену

3:09
Садоводство

Вербена — любимый цветок садоводов благодаря ярким оттенкам, изысканным формам и тонкому аромату эфирных масел. Её выращивают на клумбах, в кашпо и горшках. Чтобы эта красавица радовала обильным цветением, важно знать, как правильно подготовить и посеять семена.

Вербена лекарственная
Фото: commons.wikimedia.org by Джвитос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вербена лекарственная

Заготовка семян

Размножать вербену можно черенками или семенами. Семена приобретают в магазине или собирают с растений на участке. Для самостоятельной заготовки:

  • Выберите подсохшие или бурые коробочки.
  • Подсушите их на бумаге, переворачивая для равномерной сушки.
  • Достаньте семена и храните их в бумажном пакете.

Семена сохраняют всхожесть 3-5 лет, но их родительские характеристики могут быть утрачены. Для лучшего результата рекомендуется использовать покупной материал.

Когда сажать семена

Оптимальные сроки зависят от региона:

  • Средняя полоса: март.
  • Южные регионы: конец февраля — март.
  • Северные районы: конец марта — апрель.

Для январских и февральских посевов потребуется дополнительное освещение, чтобы рассада была крепкой.

Подготовка к посеву

Семена.

  • Проведите стратификацию: заверните семена во влажную салфетку, поместите в полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на 4-5 дней.
  • Для ускорения всходов обработайте стимулятором роста ("Циркон", "Эпин") в течение 20 минут.

Грунт.

  • Используйте смесь из 2 частей торфа, 1 части песка и 1 части садовой почвы.
  • Добавьте стакан золы на 4 литра грунта и пропарьте почву для обеззараживания.

Тара.

Подойдут пластиковые контейнеры, торфяные горшочки или деревянные ящики.

Как посеять семена

  • Наполните ёмкости влажным грунтом.
  • Распределите семена поверхностно.
  • Накройте плёнкой или стеклом, проветривайте 20 минут в день.

При температуре 25 °C первые всходы появятся через неделю. После этого укрытие убирают, а температуру снижают до 15-18 °C.

Уход за рассадой

  • Полив: по мере подсыхания грунта, под корень.
  • Освещение: 12-14 часов света в день, при необходимости используйте лампы.
  • Пикировка: при появлении 2-3 листочков пересадите ростки в отдельные ёмкости.
  • Почва для пикировки: на литр грунта добавьте 1 ст. ложку удобрения и полстакана золы.

Уход после пикировки:

  • Установите рассаду в светлом месте.
  • При оседании почвы досыпьте её.
  • Подкармливайте через неделю азотными удобрениями, затем — минеральными с фосфором и калием.

Высадка на участок

В конце мая, после закаливания, высадите рассаду в грунт. Вербена украсит клумбы, альпийские горки или кашпо своим пышным цветением.

Уточнения

Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений семейства Вербеновые; по информации базы данных The Plant List, род содержит 124 вида.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит
Домашние животные
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит Аудио 
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители Игорь Буккер Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Срок службы SSD: как долго проработает твердотельный накопитель
Ресторан на работе: как упаковать еду красиво и вкусно
Российского туриста чуть не женили в Польше, когда он пошёл за колбасой
Как успокоить агрессивную кошку
Гиалуроновая кислота и ретинол: секреты молодости вашей кожи
Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка
Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто
От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену
Атака дронов ВСУ на завод Оргсинтез в Казани: подробности
Масло авокадо или оливковое: ошибки, которых можно избежать на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.