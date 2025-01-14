Забудьте про стрелки: выращивайте лук с минимальными проблемами

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание лука может стать более успешным, если перед посадкой использовать проверенный метод замачивания. Опытные огородники рекомендуют замачивать луковицы в растворе соды, чтобы увеличить урожайность и предотвратить стрелкование.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Как приготовить раствор

Растворите 1 чайную ложку соды в 1 литре воды.

Убедитесь, что температура раствора составляет около 50 градусов — это важно для стимуляции роста.

Поместите лук в миску, залейте приготовленным раствором, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.

Почему это работает

Горячая вода стимулирует прорастание.

Сода дезинфицирует луковицы, уничтожая возможные возбудители болезней.

Метод подходит как для весенней, так и для осенней посадки.

Как избежать стрелкования

Проблема стрелкования часто связана с нарушением условий хранения и выбором посадочного материала. Вот основные рекомендации:

Правильное хранение . Поддерживайте температуру от 15 до 20 градусов и избегайте повышенной влажности, чтобы луковицы не подмерзали.

. Поддерживайте температуру от 15 до 20 градусов и избегайте повышенной влажности, чтобы луковицы не подмерзали. Размер семенного материала . Для посадки лучше использовать средние луковицы.

. Для посадки лучше использовать средние луковицы. Устойчивые сорта. Выбирайте такие сорта, как "Штуттгартен", "Ростовский", "Ред Барон" или "Радар" — они реже образуют стрелки.

Следуя этим простым советам, вы сможете получить богатый урожай лука, избегая проблем, связанных с излишним стрелкованием.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

