Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков
2:08
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14.01.2025 09:32
Хороший урожай кабачков во многом зависит от правильного выбора сорта. Среди множества разновидностей можно выделить несколько, которые подойдут для разных вкусов и условий выращивания.
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки
"Ардендо F1"
Популярный ранний гибрид, готовый к сбору уже через 40-45 дней после появления всходов.
Характеристики: плоды беловатые, цилиндрической формы, длиной 18-20 см и массой 300-400 г.
Преимущества: при перерастании мякоть не становится ватной. Урожайность впечатляет — до 800 кг с сотки. "Грибовский 37"
Классический среднеспелый сорт, который радует урожаем до самого конца сезона.
Характеристики: длина плодов 20-25 см, вес до 1 кг.
Преимущества: высокая урожайность — до 8 кг с квадратного метра. "Нежный зефир F1"
Идеальный выбор для любителей деликатесных кабачков, которые можно есть сырыми.
Характеристики: кремово-жёлтые плоды с зелёными кончиками, нежная сладкая мякоть.
Скорость созревания: всего 25-30 дней. "Один мяч"
Ранний сорт кабачков-цукини с высокой урожайностью.
Характеристики: жёлтые плоды округлой формы массой до 100 г. У плодоножки может быть тёмно-зелёное пятно или крапины — это норма для сорта.
Особенности: молодые кабачки можно употреблять сырыми.
"Монтенегро F1"
Современный ранний гибрид, который сочетает в себе урожайность и качество.
Характеристики: тёмно-зелёные цилиндрические плоды массой до 500 г.
Преимущества: до 13 кг с квадратного метра, нежная кремовая мякоть.
Выбирая подходящий сорт, учитывайте ваши предпочтения и условия выращивания. С правильным подходом кабачки станут главным украшением вашего стола и порадуют отличным вкусом.
Уточнения
(уменьш. от укр. Кабачо́к кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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