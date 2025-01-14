Урожайность до 800 кг с сотки: секреты лучших сортов кабачков

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хороший урожай кабачков во многом зависит от правильного выбора сорта. Среди множества разновидностей можно выделить несколько, которые подойдут для разных вкусов и условий выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

"Ардендо F1"

Популярный ранний гибрид, готовый к сбору уже через 40-45 дней после появления всходов.

Характеристики : плоды беловатые, цилиндрической формы, длиной 18-20 см и массой 300-400 г.

: плоды беловатые, цилиндрической формы, длиной 18-20 см и массой 300-400 г. Преимущества: при перерастании мякоть не становится ватной. Урожайность впечатляет — до 800 кг с сотки.

"Грибовский 37"

Классический среднеспелый сорт, который радует урожаем до самого конца сезона.

Характеристики : длина плодов 20-25 см, вес до 1 кг.

: длина плодов 20-25 см, вес до 1 кг. Преимущества: высокая урожайность — до 8 кг с квадратного метра.

"Нежный зефир F1"

Идеальный выбор для любителей деликатесных кабачков, которые можно есть сырыми.

Характеристики : кремово-жёлтые плоды с зелёными кончиками, нежная сладкая мякоть.

: кремово-жёлтые плоды с зелёными кончиками, нежная сладкая мякоть. Скорость созревания: всего 25-30 дней.

"Один мяч"

Ранний сорт кабачков-цукини с высокой урожайностью.

Характеристики : жёлтые плоды округлой формы массой до 100 г. У плодоножки может быть тёмно-зелёное пятно или крапины — это норма для сорта.

: жёлтые плоды округлой формы массой до 100 г. У плодоножки может быть тёмно-зелёное пятно или крапины — это норма для сорта. Особенности: молодые кабачки можно употреблять сырыми.

"Монтенегро F1"

Современный ранний гибрид, который сочетает в себе урожайность и качество.

Характеристики : тёмно-зелёные цилиндрические плоды массой до 500 г.

: тёмно-зелёные цилиндрические плоды массой до 500 г. Преимущества: до 13 кг с квадратного метра, нежная кремовая мякоть.

Выбирая подходящий сорт, учитывайте ваши предпочтения и условия выращивания. С правильным подходом кабачки станут главным украшением вашего стола и порадуют отличным вкусом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

