Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дыню лучше всего выращивать рассадным способом. Оптимальное время для посева — середина апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня

Подготовка почвы и семян

Дыня предпочитает лёгкую и питательную почву. Подготовьте смесь из садовой земли и перегноя. Перед посадкой семена следует обеззаразить в растворе марганцовки, подсушить и высадить в отдельные торфяные горшочки или пластиковые стаканчики.

Условия для выращивания

Это солнечная культура, поэтому выбирайте для посадки открытые участки, хорошо прогреваемые солнцем. Чтобы защитить грядки от ветра, рекомендуется высадить по краям высокорослые растения, такие как кукуруза или подсолнечник.

Идеальные соседи для дыни:

Огурцы

Лук

Чеснок

Капуста

Бобовые

Как правильно формировать завязи

Чтобы получить крупные и сладкие плоды, опытные садоводы советуют использовать прищипывание. На одном кусте рекомендуется оставлять 2-6 завязей, в зависимости от длины побегов.

Правильный полив

Режим полива зависит от стадии роста дыни:

После высадки в грунт: поливайте через неделю, затем раз в два дня, используя по 2-3 литра воды на куст.

Во время цветения: полив уменьшают до 1-2 раз в неделю, увеличивая объём воды до 6-7 литров на каждое растение.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить ароматные и сочные дыни, которые порадуют своим вкусом.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

