Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников

Дыню лучше всего выращивать рассадным способом. Оптимальное время для посева — середина апреля.
Подготовка почвы и семян
Дыня предпочитает лёгкую и питательную почву. Подготовьте смесь из садовой земли и перегноя. Перед посадкой семена следует обеззаразить в растворе марганцовки, подсушить и высадить в отдельные торфяные горшочки или пластиковые стаканчики.
Это солнечная культура, поэтому выбирайте для посадки открытые участки, хорошо прогреваемые солнцем. Чтобы защитить грядки от ветра, рекомендуется высадить по краям высокорослые растения, такие как кукуруза или подсолнечник.
Идеальные соседи для дыни:
Чтобы получить крупные и сладкие плоды, опытные садоводы советуют использовать прищипывание. На одном кусте рекомендуется оставлять 2-6 завязей, в зависимости от длины побегов.
Режим полива зависит от стадии роста дыни:
После высадки в грунт: поливайте через неделю, затем раз в два дня, используя по 2-3 литра воды на куст.
Во время цветения: полив уменьшают до 1-2 раз в неделю, увеличивая объём воды до 6-7 литров на каждое растение.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить ароматные и сочные дыни, которые порадуют своим вкусом.
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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