Экологичное удобрение из утреннего кофе: просто и полезно

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие начинают утро с чашки ароматного кофе, но мало кто знает, что кофейный жмых можно использовать как экологически чистое удобрение для домашних растений. Важно лишь правильно подобрать растения и способ применения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Почему жмых полезен для растений

Кофейная гуща богата микро- и макроэлементами: калием, магнием, фосфором, азотом и другими полезными веществами. Эти компоненты способствуют фотосинтезу, укреплению корневой системы и формированию цветов. Несмотря на высокую кислотность кофе, тепловая обработка снижает её, что делает жмых безопасным для почвы.

Преимущества кофейной подкормки:

Улучшает структуру почвы, разрыхляя её.

Обогащает грунт минералами.

Отпугивает мошек и вредных насекомых.

Какие цветы "любят" кофе

Спитый кофе идеально подходит для растений, предпочитающих кислую почву: фуксий, азалий, папоротников, фиалок, гортензий, роз и домашних пальм. Например, регулярное внесение жмыха усиливает декоративные свойства растений с пёстрой листвой. Однако будьте осторожны: для кактусов и суккулентов кофейная подкормка противопоказана.

Как правильно использовать кофейный жмых

Жидкая подкормка.

Размешайте полстакана жмыха в 5 литрах воды, дайте настояться и поливайте растения. Для усиления эффекта можно добавить настой крапивы.

Сухой метод.

Высушенный жмых рассыпают по поверхности почвы и поливают водой. Это обеспечивает постепенное проникновение питательных веществ.

Питательная смесь.

Смешайте кофейную гущу, измельчённую листву и солому в пропорциях 5:3:2, оставьте на 30 дней для перепревания. Такая смесь идеально подходит для подкормки растений перед цветением.

Советы по применению:

Не используйте жмых, если в кофе добавляли сахар, молоко или сливки.

Избегайте использования растворимого кофе — его кислотность слишком высока.

Подкармливайте только полностью высушенной гущей, чтобы избежать появления мошек.

Используя кофейный жмых, можно не только сократить расходы на покупные удобрения, но и подарить домашним растениям новую жизнь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

