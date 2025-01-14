Борьба с сорняками: как справиться со снытью

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сныть, которая в природе является медоносным и лекарственным растением, может стать настоящей бедой для дачников. Это живучий сорняк с мощной корневой системой и способностью к быстрому распространению. Если не бороться с ним своевременно, он легко захватит участок. Рассмотрим основные способы избавления от этого сорняка.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 Сныть

1. Постоянное скашивание

Самый очевидный, но трудоёмкий метод. Регулярное выкашивание лишает растение зелёной массы, необходимой для фотосинтеза. Без питания корневая система ослабевает, и сныть постепенно гибнет. Однако этот процесс может занять весь дачный сезон.

2. Мульчирование

Мульча блокирует доступ солнечного света и пространства для роста сорняков. Варианты покрытия:

Органические материалы : опилки, сено, кора, торф.

: опилки, сено, кора, торф. Неорганические материалы: геотекстиль, полиэтилен, песок.

Мульчирование не только подавляет сорняки, но и улучшает состояние почвы, создавая оптимальные условия для культурных растений.

3. Изменение состава грунта

Сныть лучше всего растёт на кислых почвах. Чтобы снизить кислотность:

Посейте сидераты . Фацелия, овёс или ячмень не только уменьшат кислотность, но и подавят сорняки своими корнями.

. Фацелия, овёс или ячмень не только уменьшат кислотность, но и подавят сорняки своими корнями. Известкуйте почву . Осенью внесите мел, гашёную известь или пушонку перед перекопкой.

. Осенью внесите мел, гашёную известь или пушонку перед перекопкой. Добавьте доломитовую муку . Весной за две недели до посадки используйте это минеральное удобрение.

. Весной за две недели до посадки используйте это минеральное удобрение. Внесите древесную золу. Для поддержания эффекта раскисления почвы.

4. Улучшение почвы: снятие дерна

Радикальный способ борьбы с снытью:

Снимите верхний слой почвы вместе с сорняком.

Разложите дерн корнями вверх в отдельной зоне.

Обработайте его концентрированным раствором селитры или мочевины.

Укройте материалом для подавления роста.

На месте снятой почвы добавьте свежий чернозём.

5. Применение гербицидов

Химические препараты — самый быстрый способ борьбы. Обрабатывайте сныть весной или осенью до посадки культурных растений. Рекомендуемые гербициды:

Раундап, Ураган, Торнадо, Агрокиллер, Снайпер.

Перед обработкой скосите сорняк, чтобы гербицид проник в корневую систему. Опрыскивание проводите в сухую безветренную погоду. Чередуйте препараты, чтобы избежать привыкания растений.

Уточнения

Сныть обыкнове́нная (лат. Aegopódium podagrária) — многолетнее травянистое растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

