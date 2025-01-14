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Борьба с сорняками: как справиться со снытью

2:45
Садоводство

Сныть, которая в природе является медоносным и лекарственным растением, может стать настоящей бедой для дачников. Это живучий сорняк с мощной корневой системой и способностью к быстрому распространению. Если не бороться с ним своевременно, он легко захватит участок. Рассмотрим основные способы избавления от этого сорняка.

Сныть
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002
Сныть

1. Постоянное скашивание

Самый очевидный, но трудоёмкий метод. Регулярное выкашивание лишает растение зелёной массы, необходимой для фотосинтеза. Без питания корневая система ослабевает, и сныть постепенно гибнет. Однако этот процесс может занять весь дачный сезон.

2. Мульчирование

Мульча блокирует доступ солнечного света и пространства для роста сорняков. Варианты покрытия:

  • Органические материалы: опилки, сено, кора, торф.
  • Неорганические материалы: геотекстиль, полиэтилен, песок.

Мульчирование не только подавляет сорняки, но и улучшает состояние почвы, создавая оптимальные условия для культурных растений.

3. Изменение состава грунта

Сныть лучше всего растёт на кислых почвах. Чтобы снизить кислотность:

  • Посейте сидераты. Фацелия, овёс или ячмень не только уменьшат кислотность, но и подавят сорняки своими корнями.
  • Известкуйте почву. Осенью внесите мел, гашёную известь или пушонку перед перекопкой.
  • Добавьте доломитовую муку. Весной за две недели до посадки используйте это минеральное удобрение.
  • Внесите древесную золу. Для поддержания эффекта раскисления почвы.

4. Улучшение почвы: снятие дерна

Радикальный способ борьбы с снытью:

  • Снимите верхний слой почвы вместе с сорняком.
  • Разложите дерн корнями вверх в отдельной зоне.
  • Обработайте его концентрированным раствором селитры или мочевины.
  • Укройте материалом для подавления роста.
  • На месте снятой почвы добавьте свежий чернозём.

5. Применение гербицидов

Химические препараты — самый быстрый способ борьбы. Обрабатывайте сныть весной или осенью до посадки культурных растений. Рекомендуемые гербициды:

  • Раундап, Ураган, Торнадо, Агрокиллер, Снайпер.

Перед обработкой скосите сорняк, чтобы гербицид проник в корневую систему. Опрыскивание проводите в сухую безветренную погоду. Чередуйте препараты, чтобы избежать привыкания растений.

Уточнения

Сныть обыкнове́нная (лат. Aegopódium podagrária) — многолетнее травянистое растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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